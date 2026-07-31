Президент принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана

Президент

В своем выступлении Глава государства выразил признательность Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову за традиционно теплый прием и инициативу проведения неформальной встречи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

– Казахи и кыргызы – братские народы. Нас связывает общность происхождения и судьбы. Дружба, доверие, родство и взаимная поддержка между нами – это священное достояние и вечные ценности, доставшиеся нам в наследство от наших предков. Сегодня Кыргызстан демонстрирует впечатляющие темпы роста. Мы искренне рады всем вашим достижениям. Благополучие Кыргызского государства – залог стабильности и устойчивого развития всей Центральной Азии. Безусловно, эти достижения стали возможными благодаря мудрому руководству и неустанным усилиям уважаемого Президента Садыра Нургожоевича Жапарова, – заявил Президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, данная встреча – это хорошая возможность обсудить актуальные вопросы текущей повестки и определить дальнейшие приоритеты многостороннего партнерства.

– Интенсивность контактов на всех уровнях наглядно подтверждает общее стремление наших государств к созидательному взаимодействию во имя благополучия наших братских народов и процветания всего региона. Большим достижением в этом плане стало завершение процедуры подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в ХХI веке. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем стратегическом партнерстве, формирует политический каркас регионального сотрудничества, основанного на взаимном доверии, уважении и ответственности за общее будущее наших братских народов, – подчеркнул Президент Казахстана.

Глава государства поблагодарил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова за присоединение к Договору.

– Полагаю, следующим этапом могла бы стать практическая реализация положений данного документа. В этой связи предлагаю разработать и в последующем принять План мероприятий с четкими ориентирами нашего долгосрочного взаимодействия, направленного на дальнейшее укрепление дружбы и добрососедства, упрочение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Можно с уверенностью сказать, что благодаря укреплению взаимного доверия и последовательному развитию регионального сотрудничества Центральная Азия сейчас переживает самый успешный период в своей современной истории, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил, что присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативных встреч ознаменовало собой новый этап в положительной эволюции данного формата.

– Благодаря совместным усилиям создаются условия для еще большего углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в сфере инвестиций, энергетике, промышленности, формирования единой транспортно-логистической системы. На протяжении последних лет отмечается неуклонный рост внутрирегиональной торговли, расширяются деловые связи, создаются совместные предприятия, реализуются инвестиционные проекты, укрепляются гуманитарные контакты. Новым качественным содержанием наполняются культурные, образовательные и молодежные обмены. Все эти позитивные результаты способствуют дальнейшему сближению наших братских народов и укреплению международного авторитета региона, – сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев считает, что уверенно растет роль Центральной Азии в глобальных процессах, голос региона звучит на мировой арене все громче и весомее.

– Ярким подтверждением этому стало избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Пользуясь случаем, поздравляю Президента Кыргызстана уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова и весь кыргызский народ с этим историческим достижением, – отметил Президент Казахстана.

Глава государства сообщил, что все принципиальные вопросы взаимодействия стран региона были обстоятельно обсуждены на прошлогодней встрече в Ташкенте.

– Высказанные тогда инициативы, в том числе по институциональному развитию Консультативных встреч, сохраняют свою актуальность и требуют тесной совместной работы с целью их реализации. Казахстан привержен достигнутым договоренностям, нацелен на дальнейшее продвижение созидательных инициатив, направленных на укрепление уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, общими усилиями мы добьемся еще больших положительных результатов на пути к общему прогрессу. В завершение хочу пожелать туркменским друзьям, братьям успехов в проведении предстоящих мероприятий в рамках формата Консультативных встреч, – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания также выступили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По итогам неформальной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана была принята Чолпон-Атинская декларация.

#Токаев #встреча #Азербайджан #ЦА

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