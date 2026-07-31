Глава государства направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии

Касым-Жомарт Токаев передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим

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Президент выразил соболезнования Премьер-министру Санаэ Такаичи, семьям погибших и всему народу Японии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в префектуре Кумамото, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По данным мировых СМИ, 28 июля землетрясение магнитудой 7,1 на острове Кюсю привело к пожарам, повреждению дорог и мостов, обрушению зданий и отключению электричества. Число погибших в префектуре Кумамото достигло 35. Более 120 человек пострадали.