Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана

Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского узбекского народа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Казахстана отметил, что под мудрым руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан уверенно движется вперед по пути комплексных реформ, демонстрируя впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и повышении своего международного авторитета.

Глава нашего государства подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад лидера Узбекистана в укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, неизменно развивающихся в духе дружбы и добрососедства.

Собеседники отметили текущую высокую динамику казахско-узбекского сотрудничества и обсудили перспективы углубления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили график предстоящих встреч.