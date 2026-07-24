Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана

Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского узбекского народа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент Казахстана отметил, что под мудрым руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан уверенно движется вперед по пути комплексных реформ, демонстрируя впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и повышении своего международного авторитета.
Глава нашего государства подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад лидера Узбекистана в укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, неизменно развивающихся в духе дружбы и добрососедства.
Собеседники отметили текущую высокую динамику казахско-узбекского сотрудничества и обсудили перспективы углубления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили график предстоящих встреч.