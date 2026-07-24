Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана

Президент

Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского узбекского народа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Казахстана отметил, что под мудрым руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан уверенно движется вперед по пути комплексных реформ, демонстрируя впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и повышении своего международного авторитета.

Глава нашего государства подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад лидера Узбекистана в укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, неизменно развивающихся в духе дружбы и добрососедства.  

Собеседники отметили текущую высокую динамику казахско-узбекского сотрудничества и обсудили перспективы углубления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили график предстоящих встреч.

#Казахстан #Узбекистан #Акорда

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