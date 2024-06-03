Глава государства отметил рост торговли между странами ОДКБ

Президент Казахстана провел встречу со спикерами палат парламентов стран ОДКБ, в ходе которой было приведены данные по торговому сотрудничеству, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Объем торговли Казахстана с Россией в 2023 году достиг 26 млрд долл.США, Кыргызстаном – 1 миллиарда 571 миллиона долларов, Таджикистаном – 1 миллиарда 130 миллионов долларов, Беларусью – 912 миллионов долларов», – сказал президент.

Глава государства рассказал спикерам о проводимых в Казахстане реформах, целью которых является системная модернизация всех сфер жизни, включая политику, экономику и идеологию. Что касается экономической составляющей, президент заявил, что объем ВВП Казахстана достиг 265 млрд долларов.

«В 2023 году привлечено свыше 23 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Международные резервы страны приблизились к 100 миллиардам долларов. По прогнозам МВФ, в этом году ВВП на душу населения в Казахстане вырастет на 13% и составит почти 15 тысяч долларов. Недавно я подписал Указ, закладывающий основу для либерализации экономики путем обеспечения свободы предпринимательства, развития конкуренции, сокращения государственного участия, снижения издержек бизнеса. Благодаря декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности значительно усилена защита прав и законных интересов бизнеса», – отметил президент.

В завершение выступления Токаев отметил, что заседание совета парламентской Ассамблеи ОДКБ внесет свой вклад в развитие и гармонизацию национальных законодательств государств – членов ОДКБ с учетом интересов каждой страны, а принимаемые Советом документы послужат дальнейшему укреплению ОДКБ.

В ходе встречи также выступили председатель парламентской Ассамблеи ОДКБ – председатель госдумы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин, председатель палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко, председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали.