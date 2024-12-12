Президент сменил посла Казахстана в Японии
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Акорда сообщила о замене казахстанского посла в Японии, передает Kazpravda.kz
Указом главы государства Есимбеков Сабр Сайлаубекович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Японии.
Другим указом президента Баударбек-Кожатаев Ерлан Кенесович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Японии, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Греческой Республике.