Президент сменил посла Казахстана в Японии

Акорда сообщила о замене казахстанского посла в Японии, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Указом главы государства Есимбеков Сабр Сайлаубекович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Японии.

Другим указом президента Баударбек-Кожатаев Ерлан Кенесович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Японии, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Греческой Республике.