Президент сменил посла Казахстана в Японии

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Акорда сообщила о замене казахстанского посла в Японии, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Указом главы государства Есимбеков Сабр Сайлаубекович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Японии.

Другим указом президента Баударбек-Кожатаев Ерлан Кенесович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Японии, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Греческой Республике.

#назначение #Япония #посол

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