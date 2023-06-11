Пепел и гарь: что осталось от реликтового соснового бора в области Абай (видео)

Президент совершил облет пострадавших от пожаров территорий в Абайской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda .

Фото: t.me/Aqorda

Глава государства заслушал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова и акима области Абай Нурлана Уранхаева о текущей ситуации и принимаемых мерах по ликвидации последствий пожаров.

В настоящее время общая площадь лесного пожара составила порядка 60 тысяч гектаров.

В тушении пожара задействовано порядка 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов.