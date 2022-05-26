Президент Токаев: Визит в Кыргызстан имеет особое значение

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Кыргызстан провел встречу с Садыром Жапаровым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Переговорам предшествовала официальная церемония в мраморном шатре «Ақ кеме» в резиденции Президента Кыргызстана «Ала-арча». Начальник Почетного караула отдал рапорт главам государств. После исполнения гимнов Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций.

По завершении церемонии состоялись переговоры в узком составе. Президент Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить с официальным визитом братскую Кыргызскую Республику.

«Я с большим удовлетворением принял Ваше приглашение. Этот визит имеет особое значение. Уверен, он позволит укрепить наше стратегическое партнерство и придаст мощный импульс дальнейшему сотрудничеству между нашими странами. Нет никаких сомнений в том, что Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством. В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. За этот период расширились горизонты взаимодействия, еще более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран. Хочу отметить, что такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом в Кыргызстан. Президент Кыргызстана высказал уверенность в том, что переговоры внесут значительный вклад в развитие сотрудничества двух государств.

«Наши братские страны тесно сотрудничают. Между нашими государствами нет какого-либо недопонимания даже на региональном уровне. Наши отношения развиваются в духе абсолютной дружбы», – сказал Президент Кыргызстана.

Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов казахско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание расширению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Наряду с этим были рассмотрены проблемы региональной повестки дня.

Президенты также отметили взаимную заинтересованность в укреплении культурно-гуманитарных контактов между Казахстаном и Кыргызстаном.