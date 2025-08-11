Фото: t.me/aqorda_resmi

– Развитие искусственного интеллекта несет принципиально новые угрозы и вызовы, к ним традиционные механизмы реагирования не успевают адаптироваться. Мы все видим, как с помощью нейросетей создаются биометрические копии человека, имитируется его голос, изображение и даже поведение. Это позволяет получить доступ к персональным данным и банковским счетам граждан, выпускать поддельные видеоролики для манипулирования общественным мнением, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Затем он остановился на проблеме уязвимости информационных систем.

– Только с начала года произошло более 40 крупных утечек данных, самый крупный инцидент произошел в июне. Формально значительная часть таких инцидентов происходит в частном секторе, но государство обязано нести полную ответственность за общий уровень цифровой безопасности в стране. Сегодняшняя ситуация в области кибербезопасности осложняется размытостью полномочий и разрозненностью функций. С одной стороны, мониторинг информационной безопасности осуществляется Комитетом информационной безопасности в структуре Министерства цифрового развития. С другой – проведение технических испытаний и сертификаций по требованиям безопасности находится в ведении Государственной технической службы, подведомственной КНБ. Отсутствие единой вертикали управления и дублирование функций приводит к медленной реакции госорганов на киберугрозы. Такую ситуацию нужно незамедлительно исправить, – потребовал Глава государства.

Серьезной задачей Президент назвал обеспечение защищенных коммуникаций.

– В настоящее время значительная часть делового и служебного взаимодействия, включая передачу персональных данных граждан, происходит через международные мессенджеры. Нередко через эти платформы запрашиваются индивидуальные идентификационные номера, сведения о здоровье граждан и другие чувствительные сведения. Такая практика сопряжена с нарушением законодательства о защите персональных данных и утечкой информации за пределы национальной юрисдикции. Между тем в Казахстане разработан отечественный мессенджер Aitu, который способен обеспечить необходимый уровень безопасности. Правительству надо проработать вопрос перевода всех коммуникаций, содержащих персональные данные, на защищенный национальный мессенджер, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент обратил внимание на важность грамотного использования ИИ подрастающим поколением. По его мнению, это должно стать непременным условием цифровой трансформации в нашей стране.

– Мы уже реализуем программу обучения AI-Sana. Цель проекта – повышение квалификации студентов в области искусственного интеллекта. Целесообразно максимально расширить сферу действия этой программы. Необходимо повысить уровень знаний преподавателей и учеников в области искусственного интеллекта, что является важной задачей, стоящей перед профильным министерством, – напомнил Глава государства.

Кроме того, он отметил значимость создания привлекательной для инвестиций и талантов экосистемы.

– В прошлом году глобальные инвестиции в стартапы в сфере искусственного интеллекта составили почти 100 миллиардов долларов – это более трети всех венчурных вложений в мире. По сравнению с 2023 годом финансирование ИИ-проектов выросло почти на 80%. Таким образом, конкуренция за таланты и идеи в области искусственного интеллекта резко обостряется. Основные инвестиционные потоки сегодня исходят из США, стран Европейского союза и Китая. Но эти средства идут туда, где есть сформированная экосистема: доступ к инфраструктуре, поддержке, регулированию и рынкам. Деньги следуют за условиями. Месяц назад я ознакомился с работой ряда казахстанских стартапов в сфере ИИ. Некоторые из них могут стать «единорогами». Радует, что талантливые молодые люди у нас есть, они настроены патриотично, хотя некоторые из них работают за рубежом. Такие таланты государство обязано поддерживать, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил Правительству разработать комплекс мер по экспортной поддержке отечественных ИИ-стартапов, включая перезагрузку института «цифровых послов».