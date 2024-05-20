Токаев: Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства принял председателя Национального собрания Турции Нумана Куртулмуша, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления расширенного стратегического партнерства Казахстана и Турции.

Президент высоко оценил потенциал парламентской дипломатии и отметил, что визит председателя Национального собрания Турции в Казахстан является важным событием.

«Сегодняшняя встреча проходит в преддверии 30-летия Соглашения о дружбе и сотрудничестве и имеет символическое значение. Недавно мы с моим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом провели телефонный разговор. Мы поддерживаем постоянные контакты. Диалог между нашими странами развивается очень плодотворно. Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров и в десятку основных инвесторов Казахстана. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 6 миллиардов долларов. Но на этом останавливаться нельзя. Потенциал наших отношений огромен. Убежден, что в будущем взаимный товарооборот достигнет 10 миллиардов долларов», – сказал президент.

 Нуман Куртулмуш выразил признательность за гостеприимство, оказанное турецкой делегации на братской казахской земле.

«Казахстан – это земля наших предков, родина Ходжи Ахмеда Яссауи – духовного наставника, объединяющей весь тюркский мир. Завтра мы в Туркестане посетим священные места и проведем конференцию в Международном казахско-турецком университете им. Ходжи Ахмета Яссауи. Казахстан под Вашим руководством вступает в новый этап развития. Проводятся эффективные политические, экономические и социальные реформы. Уверен, все это положительно повлияет на процветание Вашей страны. Убежден, что сотрудничество между Турцией и Казахстаном и впредь будет укрепляться. Наши страны имеют большой потенциал для расширения связей в сферах торговли, технологий, промышленности, логистики, энергетики и сельского хозяйства», – сказал председатель Национального собрания Турции.

Касым-Жомарт Токаев и Нуман Куртулмуш обменялись мнениями по вопросам углубления сотрудничества стран – членов Организации тюркских государств, а также взаимодействия в рамках международных организаций. Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.

Глава государства выразил уверенность, что турецкие спортсмены примут активное участие в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре этого года.

#казахстан #сотрудничество #Турция #президент #международные отношения

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