Президент указал на значимость патриотического настроя в обществе

Президент
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По его мнению, добросовестно служить стране могут только решительные граждане, способные взять на себя ответственность, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Для молодежи создаются все условия. Казахстан – одна из немногих стран в мире, в которой дети и молодежь получают всестороннюю поддержку государства. Сразу после рождения каждый ребенок у нас автоматически становится участником национальных программ.

Как вы знаете, уже второй год часть доходов Нацфонда поступает на счета детей. Достигнув совершеннолетия, они смогут направить эти деньги на обучение или покупку жилья. Для детей с пяти лет действует программа «Келешек», которая помогает родителям накопить деньги на будущее образование детей. С шести-семи лет каждый ребенок получает гарантированное бесплатное школьное образование. Все эти обязательства берет на себя государство. Далеко не во всех странах мира это так. Нужно ценить то, что есть. У нас немало достижений. Школьникам начальных классов предоставляется бесплатное питание. Дети могут посещать различные кружки и секции за счет государства. Выпускники школ имеют возможность поступить на грант в вуз или колледж. В последние годы мы значительно увеличили количество грантов. По программе «Болашақ» за рубежом обучаются тысячи молодых людей. Они вернутся в Казахстан и внесут свой вклад в развитие нашей страны», - отметил Глава государства.

Востребованным проектом, по словам лидера Казахстана, стал «Президентский молодежный кадровый резерв».

«Он позволяет привлечь молодых специалистов, которые составят ядро будущих государственных управленцев. В рамках политических реформ введены специальные квоты для молодежи на выборах в Мажилис и маслихаты. Это придало новый импульс деятельности представительных органов власти. Верю, что присутствующие здесь грамотные, патриотичные молодые люди обязательно войдут в состав либо маслихатов, либо Парламента, а, возможно, будут работать и в Правительстве. Особое внимание уделяется поддержке молодых предпринимателей и молодых семей, для которых, к примеру, предусмотрено льготное кредитование на развитие бизнеса и покупку жилья. И это лишь небольшая часть программ и проектов, направленных на создание широких возможностей для самореализации детей и молодежи», – подчеркнул Президент.

#Касым-Жомарт Токаев #закон и порядок #Таза Казакстан

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