Президент указал на значимость патриотического настроя в обществе

Как вы знаете, уже второй год часть доходов Нацфонда поступает на счета детей. Достигнув совершеннолетия, они смогут направить эти деньги на обучение или покупку жилья. Для детей с пяти лет действует программа «Келешек», которая помогает родителям накопить деньги на будущее образование детей. С шести-семи лет каждый ребенок получает гарантированное бесплатное школьное образование. Все эти обязательства берет на себя государство. Далеко не во всех странах мира это так. Нужно ценить то, что есть. У нас немало достижений. Школьникам начальных классов предоставляется бесплатное питание. Дети могут посещать различные кружки и секции за счет государства. Выпускники школ имеют возможность поступить на грант в вуз или колледж. В последние годы мы значительно увеличили количество грантов. По программе «Болашақ» за рубежом обучаются тысячи молодых людей. Они вернутся в Казахстан и внесут свой вклад в развитие нашей страны», - отметил Глава государства.