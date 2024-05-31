Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым

Еще 200 квартир выделят молодым ученым в этом году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев рассказал о мерах поддержки ученых.
«Мы постоянно заявляем о необходимости поддержки нашим ученым. И это не пустословие. Государство принимает конкретные меры. В ближайшие два года еще раз будет увеличено количество грантов на исследования молодых ученых. Будет выделено 18 млрд тенге из бюджета.
В прошлом году 284 молодых ученых получили жилье. В этом году по моему поручению им будет выделено еще 200 квартир. Мы продолжим оказывать такие конкретные меры поддержки отечественных ученых и научного сообщества в целом», – сказал глава государства на встрече в Алматы.
На встрече также выступили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев, заместитель председателя Совета молодых ученых при Национальной академии наук Шахислам Лайсханов.
В завершение мероприятия президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что социальная поддержка молодых ученых – задача государства. Глава государства торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым.
Новые квартиры получили:
1. Абильдина Айназ Кайратовна – ассоциированный профессор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;
2. Молдамуратов Жангазы Нуржанович – декан общестроительного факультета международной образовательной корпорации;
3. Темірхан Алия – научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета;
4. Курманов Ергали Бержигитович – доцент Казахского национального университета имени Аль-Фараби;
5. Жанұзак Рамазан Жақсыбайұлы – заведующий лабораторией Института археологии им. А. Х. Маргулана;
6. Омарова Жансая Багдатовна – старший преподаватель Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;
7. Бакранов Нурлан Болатович – главный сотрудник Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан;
8. Құлтаева Шынар Мәлікқызы – ассоциированный профессор Международной образовательной корпорации;
9. Байжума Самет – преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;
10. Әділхан Бауржан Нүкербекұлы – заведующий лабораторией Национального научного центра сейсмологического контроля и исследований.