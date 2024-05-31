Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым

Касым-Жомарт Токаев рассказал о мерах поддержки ученых.

«Мы постоянно заявляем о необходимости поддержки нашим ученым. И это не пустословие. Государство принимает конкретные меры. В ближайшие два года еще раз будет увеличено количество грантов на исследования молодых ученых. Будет выделено 18 млрд тенге из бюджета.



В прошлом году 284 молодых ученых получили жилье. В этом году по моему поручению им будет выделено еще 200 квартир. Мы продолжим оказывать такие конкретные меры поддержки отечественных ученых и научного сообщества в целом», – сказал глава государства на встрече в Алматы.