Фото: Акорда

«Поздравляю всех с главным праздником нашей страны – Днем Республики! Стало хорошей традицией в преддверии этого национального праздника чествовать в Акорде наших достойных граждан», - сказал Президент.

В этом году наша страна подошла к важному рубежу – 35 лет назад была принята Декларация о суверенитете Казахстана. Именно в этот день была возрождена традиция нашей многовековой государственности, ввысь взметнулось знамя нашей Независимости. Восторжествовала историческая справедливость, укрепился национальный дух. Поэтому эту дату можно назвать священным днем, который открыл путь к самостоятельности нашего народа.

«Несомненно, Независимость - это высшая ценность, сберечь и укрепить которую – священный долг каждого казахстанца. Суверенитет – яркий символ незабываемого мужества, которое наши предки проявляли во имя защиты интересов народа», - подчеркнул Глава государства.

В то же время, по словам Президента, мы уверенно смотрим в будущее и стремимся достичь высоких целей. За эти годы мы добились немалых достижений. Казахстан как суверенное государство получил признание мирового сообщества. Мы оформили границы, создали основы государственности и обеспечили безопасность страны. Укрепилось наше единство, благодаря сплоченности и согласию мы смогли достойно преодолеть все испытания. Сегодня весь мир, являясь свидетелем роста и процветания нашей страны, проявляет к нам свое уважение.

«Очевидно, что не бывает работы, сделанной идеально, без погрешностей. Мы извлекаем уроки из прошлого, не оглядываемся на других, уверенно идем избранным путем», - сказал Президент.

В последние годы в стране был предпринят ряд важных шагов, направленных на повышение благосостояние народа. С 2019 года проводятся масштабные реформы. Казахстан вступил на путь обновления. По результатам общенационального референдума в Конституцию были внесены изменения. Расширились полномочия Парламента, возросла ответственность Правительства. Учрежден Конституционный суд. Институт Уполномоченного по правам человека получил конституционный статус. С июля этого года начала функционировать система кассационных судов.