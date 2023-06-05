Президент выступит на Международном форуме Астана

Анонс мероприятий с участием главы государства на неделю представила пресс-служба президента Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: akorda.kz

5 июня президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии поднятия Государственного флага.

В ходе церемонии президент Казахстана – верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан вручит офицерские звания лучшим выпускникам военных вузов.

8 июня глава государства выступит на пленарной сессии Международного форума Астана.

Участники форума, проходящего под тематикой «Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса», обсудят вопросы изменения климата, нехватки продовольствия и энергетической безопасности.

Среди высоких гостей форума – эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие.

На полях форума президент Касым-Жомарт Токаев проведет ряд двусторонних встреч.