В Акорде прошла церемония встречи Сердара Бердымухамедова, сообщает Kazpravda.kz
После торжественной церемонии президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры.
– Уважаемый Президент Сердар Гурбангулыевич, от всей души приветствую Ваш государственный визит в Республику Казахстан. Мы ждали этого визита, поскольку Туркменистан рассматривается нами как стратегический партнер, братское государство, мы являемся ближайшими непосредственными соседями. Нас объединяют многовековая дружба, историческое прошлое, язык и культура. Торговля между нашими государствами успешно развивается, как и другие виды экономического взаимодействия, а также культурно-гуманитарное сотрудничество. Есть основания выразить полное удовлетворение объемами и качеством сотрудничества между нашими странами. Это сотрудничество носит стратегический характер, но в то же время нужно двигаться вперед. В повестке дня стоят очень важные вопросы, которые найдут сегодня решение, – сказал Президент Казахстана.
– Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность за приглашение посетить Республику Казахстан с государственным визитом. Позвольте мне от своего имени и от имени делегации выразить нашу благодарность за теплый прием и гостеприимство. Позвольте также передать Вам теплые слова от имени Национального лидера туркменского народа уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Также хотел бы отметить, что отношения между Туркменистаном и Республикой Казахстан развиваются на принципах дружбы, братства и добрососедства и охватывают широкий спектр взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, – отметил Президент Туркменистана.