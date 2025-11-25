После торжественной церемонии президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры.

– Уважаемый Президент Сердар Гурбангулыевич, от всей души приветствую Ваш государственный визит в Республику Казахстан. Мы ждали этого визита, поскольку Туркменистан рассматривается нами как стратегический партнер, братское государство, мы являемся ближайшими непосредственными соседями. Нас объединяют многовековая дружба, историческое прошлое, язык и культура. Торговля между нашими государствами успешно развивается, как и другие виды экономического взаимодействия, а также культурно-гуманитарное сотрудничество. Есть основания выразить полное удовлетворение объемами и качеством сотрудничества между нашими странами. Это сотрудничество носит стратегический характер, но в то же время нужно двигаться вперед. В повестке дня стоят очень важные вопросы, которые найдут сегодня решение, – сказал Президент Казахстана.