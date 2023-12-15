Президенту доложили о планах по открытию новых поликлиник в Астане

Фото: пресс-служба президента РК

Новый филиал поликлиники City, рассчитанный на 30 тысяч пациентов, расположен в динамично развивающемся районе Астаны. Здесь населению оказывается широкий спектр услуг от первичной медпомощи до комплексной диагностики и консультаций специалистов всех профилей.

Инвестор проекта генеральный директор ТОО Olymp Medical Group Ерлан Сулейменов отметил, что это уже третий по счету филиал поликлинической сети City. Два филиала функционируют в Нуринском и Алматинском районах столицы. Еще три объекта будут сданы в эксплуатацию в следующем году.

Уникальной особенностью клиники является то, что в ней создается маммологический центр, в котором пациентки смогут пройти комплексную диагностику и лечение заболеваний молочной железы. В центре будут применяться такие диагностические технологии, как цифровая маммография с томосинтезом, методы традиционной и вакуумной аспирационной биопсии, установка локализационных игл, указывающих хирургу путь к удалению злокачественных образований.

Кроме того, в поликлинике будет функционировать центр амбулаторной хирургии, оснащенный всем необходимым оборудованием.

По словам руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны Алии Рустемовой, в настоящее время на левом берегу столицы имеется дефицит организаций амбулаторной помощи. Необходимо ввести в эксплуатацию еще 5 поликлиник. С учетом роста населения потребность в медучреждениях будет неуклонно расти. В решении данной проблемы активно используется государственное-частное партнерство. В течение 5 лет акиматом Астаны запланировано строительство 3 государственных поликлиник и открытие 12 частных поликлиник.