Президенту доложили о планах по открытию новых поликлиник в Астане

Президент
123
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил новую столичную поликлинику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Новый филиал поликлиники City, рассчитанный на 30 тысяч пациентов, расположен в динамично развивающемся районе Астаны. Здесь населению оказывается широкий спектр услуг от первичной медпомощи до комплексной диагностики и консультаций специалистов всех профилей.

Инвестор проекта генеральный директор ТОО Olymp Medical Group Ерлан Сулейменов отметил, что это уже третий по счету филиал поликлинической сети City. Два филиала функционируют в Нуринском и Алматинском районах столицы. Еще три объекта будут сданы в эксплуатацию в следующем году.

Уникальной особенностью клиники является то, что в ней создается маммологический центр, в котором пациентки смогут пройти комплексную диагностику и лечение заболеваний молочной железы. В центре будут применяться такие диагностические технологии, как цифровая маммография с томосинтезом, методы традиционной и вакуумной аспирационной биопсии, установка локализационных игл, указывающих хирургу путь к удалению злокачественных образований.

Кроме того, в поликлинике будет функционировать центр амбулаторной хирургии, оснащенный всем необходимым оборудованием.

По словам руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны Алии Рустемовой, в настоящее время на левом берегу столицы имеется дефицит организаций амбулаторной помощи. Необходимо ввести в эксплуатацию еще 5 поликлиник. С учетом роста населения потребность в медучреждениях будет неуклонно расти. В решении данной проблемы активно используется государственное-частное партнерство. В течение 5 лет акиматом Астаны запланировано строительство 3 государственных поликлиник и открытие 12 частных поликлиник.

#здравоохранение #Астана #Токаев #президент #столица #поликлиника #межицина

Популярное

Все
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
«Әпке, перед именем твоим я склоняю голову»
Силен бобер
«Я наполнен тревожными токами века…»
Робототехника шагает по стране
Звание батыра обязывает
Футбол объединяет
Новые имена в литературе
Не надо умных слов!
Штирлиц привел к домбре
Духовный наставник Кошкар-ата
С именем Райымбека на устах
Как защитить журналиста?
Наше будущее изменит цифровое право
10 млн га сельхозземель вернули в собственность государства за год
Казахстанцев просят сообщать о незаконной вырубке ёлок
В мороз и без тепла
Накануне праздника полицейским в ЗКО подарили 96 новых автомобилей
Шкурный интерес
Художник из города на Иртыше
Судебная система в контексте реформ
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Сыграем против Криштиану?
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Глава государства посетил центр настольного тенниса в Астане
Токаев посетил столичную школу, построенную на конфискованн…
Доступное жилье: об инновационной технологии строительства …
Президент ознакомился с интегрированным производственным ко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]