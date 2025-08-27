Президенты Казахстана и Иордании обсудили возможности расширения связей

109

Президент Казахстана и Король Иордании провели переговоры в расширенном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Переговоры между Касым-Жомартом Токаевым и Абдаллой II бен аль-Хусейном продолжились с участием членов официальных делегаций.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Иорданией.

– Мы высоко ценим Вашу искреннюю приверженность укреплению двусторонних отношений. Хотел бы особо отметить Ваше мудрое и дальновидное лидерство, а также исключительную роль в обеспечении мира и стабильности как в регионе, так и на глобальном уровне. Благодаря Вашим усилиям Иордания стала оплотом стабильности на Ближнем Востоке. Ваш неизменный курс на поддержание диалога и взаимодействия позволил укрепить авторитет Королевства на международной арене. С теплотой вспоминаю свой первый официальный визит в качестве Президента Казахстана в Иорданское Хашимитское Королевство в феврале этого года. Уверен, что Ваш сегодняшний визит придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству, укрепит связи и откроет путь к новому этапу взаимодействия, – отметил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан и Иорданию связывают не только общие интересы в политической и экономической сферах, но и такие общие многовековые ценности, как религия, традиции толерантности и взаимного уважения. Обе страны продемонстрировали миру, как разные культуры и конфессии могут мирно сосуществовать и вносить вклад в прогресс человечества.

Король Абдалла II подчеркнул, что искренне ценит дружбу двух стран.

– Сегодняшняя встреча подтверждает нашу общую приверженность укреплению сотрудничества и углублению двусторонних связей в различных сферах. Итогом наших предыдущих переговоров стало подписание ряда важных соглашений и меморандумов. Убежден, что сегодняшние договоренности, а также их успешная реализация послужат прочной основой для расширения партнерства между нашими странами, – сказал Король Иордании.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по итогам переговоров в Аммане стороны поставили задачу увеличить товарооборот до 500 млн долларов. Казахстан готов расширить экспорт на иорданский рынок, предложив 60 видов несырьевых товаров на общую сумму 250 млн долларов.

Президент выразил поддержку сотрудничеству между национальной компанией «Казатомпром» и Иорданской уранодобывающей компанией (JUMCO) в сфере развития атомной отрасли.

Он сообщил иорданской делегации об инициативах Казахстана по расширению международной транспортно-логистической сети, предложив рассмотреть возможности совместного развития интермодальных перевозок между Центральной Азией и Ближним Востоком.

Огромный потенциал для взаимодействия имеется в сферах сельского хозяйства, туризма и цифровизации.

В свою очередь иорданская сторона предложила свой опыт в развитии медицины, фармацевтики, халал-индустрии и оборонной промышленности.

Кроме того, авиакомпания Royal Jordanian планирует запустить прямые рейсы между Амманом и Алматы в следующем году, что будет способствовать активизации контактов между гражданами и деловыми кругами.

Отдельно была высказана заинтересованность в расширении культурно-гуманитарных связей, в том числе в реализации совместных научно-исследовательских проектов и установлении партнерских отношений между университетами.

#Токаев #сотрудничество #король #Иордания #Абдалла

Популярное

Все
Свобода возможна лишь в правовом поле
Чистота становится философией жизни
Новую школу построят в Атырау
Экологическому контролю – цифровые инструменты
Прочная основа единства общества
В зоне особого контроля
Продолжается уборка зерновых
Проезд сделали бесплатным
Проверят общежития вузов
Пространство заботы и развития
Мусорные завалы поручат разгрести «соседям»
Все готово к сентябрю
Удачный старт на US Open
Контроль без изоляции
Новый учебный год – новые возможности
Вовремя вмешались
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
В зоне ограниченных выбросов
Успех страды зависит от работы элеваторов
Прогулка по кумысной ферме
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Определены лучшие пляжи Казахстана сезона 2025
Глава государства провел совещание по бюджету
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Кто поедет в Ливерпуль
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Золото из Самокова
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла

Читайте также

Король Абдалла II наградил Токаева Высшим орденом Иордании …
У Казахстана и Иордании есть возможности для кооперации в п…
Король Иордании Абдалла ІІ назвал Токаева дорогим братом
Ерлан Кошанов встретился с Рустами Эмомали

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]