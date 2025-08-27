Президент Казахстана и Король Иордании провели переговоры в расширенном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Переговоры между Касым-Жомартом Токаевым и Абдаллой II бен аль-Хусейном продолжились с участием членов официальных делегаций.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Иорданией.

– Мы высоко ценим Вашу искреннюю приверженность укреплению двусторонних отношений. Хотел бы особо отметить Ваше мудрое и дальновидное лидерство, а также исключительную роль в обеспечении мира и стабильности как в регионе, так и на глобальном уровне. Благодаря Вашим усилиям Иордания стала оплотом стабильности на Ближнем Востоке. Ваш неизменный курс на поддержание диалога и взаимодействия позволил укрепить авторитет Королевства на международной арене. С теплотой вспоминаю свой первый официальный визит в качестве Президента Казахстана в Иорданское Хашимитское Королевство в феврале этого года. Уверен, что Ваш сегодняшний визит придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству, укрепит связи и откроет путь к новому этапу взаимодействия, – отметил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан и Иорданию связывают не только общие интересы в политической и экономической сферах, но и такие общие многовековые ценности, как религия, традиции толерантности и взаимного уважения. Обе страны продемонстрировали миру, как разные культуры и конфессии могут мирно сосуществовать и вносить вклад в прогресс человечества.

Король Абдалла II подчеркнул, что искренне ценит дружбу двух стран.

– Сегодняшняя встреча подтверждает нашу общую приверженность укреплению сотрудничества и углублению двусторонних связей в различных сферах. Итогом наших предыдущих переговоров стало подписание ряда важных соглашений и меморандумов. Убежден, что сегодняшние договоренности, а также их успешная реализация послужат прочной основой для расширения партнерства между нашими странами, – сказал Король Иордании.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по итогам переговоров в Аммане стороны поставили задачу увеличить товарооборот до 500 млн долларов. Казахстан готов расширить экспорт на иорданский рынок, предложив 60 видов несырьевых товаров на общую сумму 250 млн долларов.

Президент выразил поддержку сотрудничеству между национальной компанией «Казатомпром» и Иорданской уранодобывающей компанией (JUMCO) в сфере развития атомной отрасли.

Он сообщил иорданской делегации об инициативах Казахстана по расширению международной транспортно-логистической сети, предложив рассмотреть возможности совместного развития интермодальных перевозок между Центральной Азией и Ближним Востоком.

Огромный потенциал для взаимодействия имеется в сферах сельского хозяйства, туризма и цифровизации.

В свою очередь иорданская сторона предложила свой опыт в развитии медицины, фармацевтики, халал-индустрии и оборонной промышленности.

Кроме того, авиакомпания Royal Jordanian планирует запустить прямые рейсы между Амманом и Алматы в следующем году, что будет способствовать активизации контактов между гражданами и деловыми кругами.

Отдельно была высказана заинтересованность в расширении культурно-гуманитарных связей, в том числе в реализации совместных научно-исследовательских проектов и установлении партнерских отношений между университетами.