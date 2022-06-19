Президенты Казахстана и Ирана договорились об усилении взаимодействия

По окончании переговоров в узком и широком форматах главы Казахстана и Ирана провели брифинг для представителей средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства в своем выступлении поблагодарил Президента Ибрахима Раиси за приглашение посетить Исламскую Республику Иран с официальным визитом, а весь иранский народ за оказанное гостеприимство и радушие.

"Иран – колыбель древнейшей цивилизации, а также один из важных партнеров Казахстана в исламском мире. Выдающийся Фирдоуси в своей книге "Шахнаме" писал, что Иран и Туран объединяет общая судьба на Великом Шелковом пути. Великий казахский поэт Абай хорошо был знаком с произведениями Саади, Джами и Руми, а также увлекался восточной культурой. Все это указывает на то, что наши связи продолжаются на протяжении веков. Мы должны и далее развивать это сотрудничество. Тем более мы дружественные соседи, живущие у берегов Каспийского моря, а наша история, культура и традиции имеют много общего. Многие казахи в трудные годы голода нашли кров на гостеприимной иранской земле. Мы всегда будем помнить и благодарны за этому всему иранскому народу", – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев считает, что сегодня сотрудничество между Казахстаном и Ираном развивается в духе стратегического партнерства. Он подчеркнул, что большая заслуга в этом принадлежит Президенту Ибрахиму Раиси.

"Я высоко оцениваю взаимодействие между нашими странами. В этом году 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном. За это время наши взаимосвязи только укрепились, а дружба более окрепла. Активизировались торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения. Мы тесно сотрудничаем в рамках глобальных и региональных организаций. Сегодня мы обменялись мнениями по актуальной повестке, работа была очень плодотворной", – отметил Глава нашего государства.

Президент Казахстана назвал важным достигнутую договоренность по полному использованию транспортно-транзитного потенциала между двумя странами. Он полагает, что большое значение в этом вопросе приобретает транспортный коридор, соединяющий северные и южные, западные и восточные направления.

"Сегодня мы встретили прибывший сюда контейнерный поезд, который отправился из Казахстана неделю назад. Далее он направится в Турцию. Это очень важное событие, учитывая сложные геополитические условия. Также мы обсудили ряд вопросов в сферах сельского хозяйства, промышленности и транзитных перевозок. Уверен, развитие этих направлений придадут новый импульс казахско-иранским отношениям, а достигнутые договоренности еще более укрепят сотрудничество между нашими странами", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства акцентировал внимание, что по всем обсужденным вопросам имеется взаимное согласие, подтверждающее наличие единых интересов и общих задач. Лидеры двух стран обменявшись мнениями по международной и региональной повестке, договорились об усилении взаимодействия в рамках международных организаций. И Казахстан, и Иран придают большое значение обеспечению мира и стабильности в регионе.

Касым-Жомарт Токаев оценивая торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество как одно из ключевых направлений двусторонних отношений, указал на то, что геополитическая ситуация и экономические ограничения не позволяют в полной мере использовать имеющийся потенциал.

"Несмотря на все трудности, объем взаимной торговли за первое полугодие нынешнего года достиг 50%, следующая цель – его наращивание. Для этого нужно создать необходимые условия. Сегодня иранские компании успешно работают в Казахстане в сельскохозяйственной отрасли, в том числе экспортируя свою продукцию за рубеж. Очевидна роль совместной межправительственной комиссии в укреплении двусторонних экономических связей. Мы планируем создание совместных торговых палат. Кроме того, мы ввели для граждан Ирана 14-дневный безвизовый режим", – сказал Президент Казахстана.

Также в ходе переговоров отдельное внимание было уделено расширению культурно-гуманитарных связей, о чем свидетельствуют достигнутые договоренности.

"Очевидно, что мой сегодняшний визит придаст импульс двустороннему сотрудничеству между нашими государствами. Казахстан полностью выполнит все обязательства и готов к совместной реализации важных проектов. В этой связи, полагаю целесообразным провести в нашей стране встречу на высоком уровне. Поэтому пригласил г-на Президента посетить Казахстан с государственным визитом. Уверен, что, только поддерживая друг друга, мы добьемся совместного успеха. Пусть крепнет дружба между нашими странами", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Со своей стороны Президент Ирана отметил, что несмотря на 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, еще не в полной мере используются имеющие возможности.

"Уверен, что достигнутые договоренности и подписанные соглашения в рамках официального визита Президента Казахстана в Иран откроют новые возможности для наших стран. Мы должны довести взаимный товарооборот до 3 млрд долларов. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. В частности, в сельском хозяйстве, транспортно-транзитной и нефтяной сферах. Убежден, что результаты сегодняшних переговоров станут прочным фундаментом тесного сотрудничества между нашими странами", – заявил Ибрахим Раиси.