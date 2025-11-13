Концерт наглядно продемонстрировал богатство культурных традиций Казахстана и способствовал укреплению духовного диалога между двумя странами

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин посетили Гала-концерт мастеров искусств Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Праздничное мероприятие состоялось в Государственном академическом Большом театре в рамках Дней культуры Республики Казахстан в Российской Федерации.

На сцене выступили известные артисты, а также ведущие творческие коллективы, представившие лучшие образцы казахского музыкального и хореографического искусства.

По завершении мероприятия главы государств выразили благодарность за концерт и побеседовали с его участниками – Розой Рымбаевой, Марией Мудряк, Ренатом Гайсиным, Алишером Каримовым, Александром Беляковым и Зариной Алтынбаевой.

На этом государственный визит Президента Казахстана в Российскую Федерацию завершился.

В аэропорту Внуково Президента Касым-Жомарта Токаева проводили заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук и другие официальные лица.