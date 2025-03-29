Президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели выставку картин Абылхана Кастеева и Урала Тансыкбаева

Президент,Культура
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Главы государств также осмотрели ретроспективную экспозицию, посвященную творчеству одного из основоположников узбекской живописи, художника казахского происхождения Урала Тансыкбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили Национальный музей искусств имени Абылхана Кастеева.

Высоким гостям рассказали о жизни и творчестве народного художника Казахстана Абылхана Кастеева. В коллекции музея представлены лучшие образцы его наследия — около 450 произведений живописи и графики, отражающих основные этапы эволюции мастера.

Главы государств также осмотрели ретроспективную экспозицию, посвященную творчеству одного из основоположников узбекской живописи, художника казахского происхождения Урала Тансыкбаева.

На выставке были представлены 76 его произведений из государственного музея искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого, дома-музея Урала Тансыкбаева в Ташкенте, государственного музея искусств Узбекистана, Национального музея искусств имени Абылхана Кастеева.

Президенты ознакомились с работами, демонстрирующими самобытный стиль мастера, его творческое наследие и вклад в развитие национальной живописи.

Впервые в одном пространстве были размещены картины Урала Тансыкбаева разных периодов – от ранних произведений конца 1920-х и начала 1930-х годов до крупных полотен эпохи «оттепели».

#Узбекистан #Касым-Жомарт Токаев #рабочий визит #Абылхан Кастеев #Шавкат Мирзиёев #Урал Тансыкбаев

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