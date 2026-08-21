К 100-летию Ермека Серкебаева прошла презентация дополненного издания книги о жизни и творчестве певца

В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая Ирина Серкебаева представила второе, дополненное издание книги «Ермек Серкебаев. И жизнь, и молодость, и счастье. Новые страницы», приуроченное к 100-летию со дня рождения выдающегося певца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Автор дополнила книгу новыми материалами о жизни и творчестве выдающегося оперного певца, народного артиста СССР и Казахстана Ермека Серкебаева. Первое издание вышло в 2009 году.



В обновленную версию вошли новые разделы, посвященные эпохе артиста, камерной музыке, казахской народной песне и его педагогам. Также представлена дискография певца.





Книга подготовлена на основе личных архивов и воспоминаний семей Серкебаевых, Коргановых-Шамаро и Брюкнер. При работе над новым изданием были дополнительно исследованы биографии педагогов певца.



В ходе презентации Ирина Серкебаева представила уникальные фотографии, аудио- и видеоматериалы из личного и семейного архива. Они охватывают разные периоды жизни Ермека Серкебаева – от детства и юности до становления и расцвета его артистической карьеры.





Воспоминаниями о выдающемся певце поделились его современники, коллеги и ученики. Музыкальную программу представили артисты театра. В ней также приняли участие народный артист Казахстана Шахимардан Абилов и заслуженный деятель Жамиля Серкебаева.