Кто из выпускников Астаны может получить соцпомощь на обучение в вузе

Акимат Астаны объявил о начале приема документов среди социально-уязвимых групп абитуриентов для предоставления денег на оплату высшего образования, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

C 1 июля до 23 августа столичное управление занятости и социальной защиты принимает документы для предоставления социальной помощи выпускникам на оплату очной формы обучения в вузах города.

Ежегодно выпускникам общеобразовательных школ города Астаны предоставляется социальная помощь, из числа: детей- сирот; выпускников детских домов; лиц с инвалидностью с детства; детей, оставшихся без попечения родителей; детей из многодетных семей (в том числе при достижении совершеннолетия старшим ребенком в текущем году до поступления на очную форму обучения в организации образования); граждане, получающие государственное пособие по случаю потери кормильца.

Обучение будет проводиться по востребованным на рынке труда 36 специальностям, включая медицинские, технические, педагогические направления. Полный список специальностей и необходимый пакет документов опубликован здесь.

Для получения социальной помощи необходимо обратиться в управление занятости и социальной защиты Астаны либо подать документы электронно через веб-портал электронного правительства.

Отмечается, что соцпомощь не назначается выпускникам школ, которые не набрали при тестировании минимального количества баллов.