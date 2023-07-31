Автомобиль загорелся на заправке в Актау: пострадал водитель

1 человек пострадал в результате пожара на автогазозаправочной станции в городе Актау, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото пресс-службы ДЧС Мангистауской области

30 июля в 15:47 в промзоне №3 города Актау, на территории автогазозаправочной станции LPG TRADE, вспыхнула и загорелась машина ВАЗ-2131. От огня также пострадал стоящий рядом автомобиль Toyota Tundra SR5.

«В результате с термическими ожогами 20-25% в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу 29-летний владелец ВАЗа. Пожар ликвидирован в 15:43», – сообщают в ДЧС.