При условии ответственного подхода к изучению казахского языка хватит полугода, чтобы получить желаемый результат.

Общество
16
Юлия Пулина, область Улытау

Заместитель директора по воспитательной работе Жезказганского высшего политехнического колледжа Гульсум Сандыкбаева преподает казахский язык и в колледже, и в учебно-методическом центре «Тілтану». Центр начал свою работу в 2011 году, когда наш регион был в составе Карагандинской области. За 12 лет здесь были разработаны наиболее эффективные методики обучения, игры, учебные пособия пяти уровней, издан ряд учебников.

– Самый легкий уровень – А1 – рассчитан на новичков, – рассказывает преподаватель. – Он включает 12 занятий по два часа каждое. Эти краткосрочные курсы помогают человеку освоить азы языка, разговорную речь в быту. Далее идут более сложные уровни: А2, B1, B2, С1, С2.

В течение года в методическом цент­ре обучаются более 100 человек. Есть большой запрос на делопроизводство, ведь сегодня в госучреждениях принято вести деловую корреспонденцию на казахском языке. На такие курсы приходят заниматься в основном госслужащие.

– Я ровно год работаю в учебно-методическом центре, – говорит Гульсум Сандыкбаева. – Мне запомнились ученики одного из предприятий «Казахмыса». Очень дружные ребята, общительные, старательные. Мы вместе снимали видеоролики с поздравлениями к праздникам. Уверена, пройденный материал они неплохо усвоили.

На сегодня в «Тілтану» занимаются восемь групп. С ноября на занятия вернулись сотрудники ЧС. Они начинали учебу весной, но летом, в самый пожароопасный период года, времени на занятия им не хватало, поэтому уроки перенесли на осень.

В последние два потока было много бухгалтеров, обучались менеджеры частных компаний. По их отношению к занятиям, замечает Гульсум, чувствовалось, что им нравится учиться.

Сейчас, после прохождения курсов для начинающих, обучения по более сложному уровню ждут около 20 человек. По мнению преподавателя, среднестатистическому человеку при условии ответственного подхода к обучению хватит полугода, чтобы получить желае­мый результат. Речь идет не о владении языком в совершенстве, но о получении хороших навыков общения.

– В колледже, например, мы работаем с материалом 10–11-х классов, учебники те же самые, – отметила Гульсум Сандыкбаева. – Но есть и профессиональный казахский, то есть изучаем термины, которые они как будущие специалисты должны знать. Однако в вуз ребята приходят с очень слабой базой. Они понимают учителя, могут текст перевести, пересказать, но разговорной речью не владеют.

Так же дело обстоит и на курсах: часто приходят люди с хорошим словарным запасом, которые немного понимают по-казахски, могут отвечать на прос­тые вопросы, но вот с общением у них не задается.

Чтобы привлечь новых учащихся на курсы, сотрудники учебно-методического центра «Тілтану» регулярно размещают рекламу в соцсетях, открыли аккаунт центра в Facebook, раздают листовки.

– Недавно в Instagram нашла рекламу языковых курсов казахского, – рассказала Гульсум Сандыкбаева. – Позвонила, оказалось, что обучение стоит 95 тысяч тенге. Да, работа на платных курсах ведется индивидуально, но не все могут позволить себе такую сумму. В целом не могу утверждать, что платные курсы лучше, чем бесплатные. Но люди готовы платить, возможно, из-за укоренившегося мнения, что чем дороже, тем лучше.

Но если человек не будет прикладывать усилия, то и самые передовые курсы не помогут. Однако и на бесплатное обу­чение могло бы ходить гораздо больше людей, чтобы просто попробовать свои силы, возможности. Даже уровень для начинающих дает многое: люди будут понимать, что говорят окружающие, смогут отвечать на вопросы, кратко объясниться в магазине или на улице. По статистике, пока лишь один-два человека из 10 достигают успеха в учебе. Все получается у тех, у кого есть большое желание говорить по-казахски.

– Желание – это первый шаг к успеху, – говорит Гульсум. – Мне рассказали об одном жезказганце, который попросился пожить месяц в казахской семье в ауле Улытауского района, только бы изучить язык. И у него получилось! Хороших результатов добился. Выбрал для обучения казахскоязычную среду и усовершенствовал свои знания.

В сельских районах говорят на чис­том казахском. И люди разных национальностей, родившиеся и выросшие в поселках, свободно владеют государственным языком.

Кстати, представители старшего поколения тоже хотят изучать казахский, но жалуются, что плохо запоминают материал. На курсах все понятно, а дома не могут вспомнить детали урока.

– Я раздаю дидактический материал, прошу писать мне, если непонятно, – рассказывает Гульсум. – Ученики часто жалуются, что нет общения, просят разрешения общаться со мной по СМС. Почему бы и нет? Только пишите на казахском. Обычная переписка на казахском языке с коллегами – как вариант общения – помогает усваивать пройденный материал, и слова хорошо откладываются в памяти. Сегодня, если на работе смешанный коллектив, все автоматически говорят по-русски. А можно попробовать говорить на казахском. Это вновь нас подводит к тому, что среда необходима – мы лучше запоминаем слова, предложения, если стараемся общаться с окружающими на языке, который изучаем. Это закрепление материала, который дается на курсах.

В первую очередь, отметила она, для изучения языка нужно выучить основные правила. Важно понимать окончания – личные и падежные, множест­венного числа, уметь использовать их. Кстати, в каждом вопросе уже есть подсказки к правильному ответу, даже по падежным окончаниям, надо просто внимательно слушать собеседника.

– Приходите на бесплатные курсы, обучайтесь, – резюмировала преподаватель. – Базу знаний вы здесь получите, совершенствоваться будет проще.

Популярное

Все
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
«Эпидемия» самостроя
Доброе сердце согреет
Отказ от прививок ведёт к эпидемии
Коррупционное поле чудес
Наркотики, которых не было
Отстояли бизнес. По следам нашего выступления
Строим дороги и аэропорты
«Просто не мог остановиться...»
Пример гражданской ответственности
Шахтеры были услышаны
Диплом не должен пылиться в углу
Все поручения выполнены
Фундамент будущего
Казахстан избран в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО
Права банкрота
Исписавший памятник Денису Тену вандал помещен в центр психического здоровья
Реализация предвыборной программы президента РК: развитие села и сельского хозяйства
Воронка глубиной 17 метров образовалась на окраине Жезказгана
500 тысяч доз вакцины от кори доставили в Казахстан
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
Аида Балаева: Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»

Читайте также

Руководству "Экибастузтеплоэнерго" вынесли приговор по делу…
Земли под ИЖС возле химпредприятия хотели выделить в Жамбыл…
На 10 млрд тенге подешевело строительство 8 крупных объекто…
Мошенничество на 12 млн тенге: казахстанца в розыске экстра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]