При условии ответственного подхода к изучению казахского языка хватит полугода, чтобы получить желаемый результат.
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Юлия Пулина, область Улытау
Заместитель директора по воспитательной работе Жезказганского высшего политехнического колледжа Гульсум Сандыкбаева преподает казахский язык и в колледже, и в учебно-методическом центре «Тілтану». Центр начал свою работу в 2011 году, когда наш регион был в составе Карагандинской области. За 12 лет здесь были разработаны наиболее эффективные методики обучения, игры, учебные пособия пяти уровней, издан ряд учебников.