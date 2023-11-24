При условии ответственного подхода к изучению казахского языка хватит полугода, чтобы получить желаемый результат.

– Самый легкий уровень – А1 – рассчитан на новичков, – рассказывает преподаватель. – Он включает 12 занятий по два часа каждое. Эти краткосрочные курсы помогают человеку освоить азы языка, разговорную речь в быту. Далее идут более сложные уровни: А2, B1, B2, С1, С2.

В течение года в методическом цент­ре обучаются более 100 человек. Есть большой запрос на делопроизводство, ведь сегодня в госучреждениях принято вести деловую корреспонденцию на казахском языке. На такие курсы приходят заниматься в основном госслужащие.

– Я ровно год работаю в учебно-методическом центре, – говорит Гульсум Сандыкбаева. – Мне запомнились ученики одного из предприятий «Казахмыса». Очень дружные ребята, общительные, старательные. Мы вместе снимали видеоролики с поздравлениями к праздникам. Уверена, пройденный материал они неплохо усвоили.

На сегодня в «Тілтану» занимаются восемь групп. С ноября на занятия вернулись сотрудники ЧС. Они начинали учебу весной, но летом, в самый пожароопасный период года, времени на занятия им не хватало, поэтому уроки перенесли на осень.

В последние два потока было много бухгалтеров, обучались менеджеры частных компаний. По их отношению к занятиям, замечает Гульсум, чувствовалось, что им нравится учиться.

Сейчас, после прохождения курсов для начинающих, обучения по более сложному уровню ждут около 20 человек. По мнению преподавателя, среднестатистическому человеку при условии ответственного подхода к обучению хватит полугода, чтобы получить желае­мый результат. Речь идет не о владении языком в совершенстве, но о получении хороших навыков общения.

– В колледже, например, мы работаем с материалом 10–11-х классов, учебники те же самые, – отметила Гульсум Сандыкбаева. – Но есть и профессиональный казахский, то есть изучаем термины, которые они как будущие специалисты должны знать. Однако в вуз ребята приходят с очень слабой базой. Они понимают учителя, могут текст перевести, пересказать, но разговорной речью не владеют.

Так же дело обстоит и на курсах: часто приходят люди с хорошим словарным запасом, которые немного понимают по-казахски, могут отвечать на прос­тые вопросы, но вот с общением у них не задается.

Чтобы привлечь новых учащихся на курсы, сотрудники учебно-методического центра «Тілтану» регулярно размещают рекламу в соцсетях, открыли аккаунт центра в Facebook, раздают листовки.

– Недавно в Instagram нашла рекламу языковых курсов казахского, – рассказала Гульсум Сандыкбаева. – Позвонила, оказалось, что обучение стоит 95 тысяч тенге. Да, работа на платных курсах ведется индивидуально, но не все могут позволить себе такую сумму. В целом не могу утверждать, что платные курсы лучше, чем бесплатные. Но люди готовы платить, возможно, из-за укоренившегося мнения, что чем дороже, тем лучше.

Но если человек не будет прикладывать усилия, то и самые передовые курсы не помогут. Однако и на бесплатное обу­чение могло бы ходить гораздо больше людей, чтобы просто попробовать свои силы, возможности. Даже уровень для начинающих дает многое: люди будут понимать, что говорят окружающие, смогут отвечать на вопросы, кратко объясниться в магазине или на улице. По статистике, пока лишь один-два человека из 10 достигают успеха в учебе. Все получается у тех, у кого есть большое желание говорить по-казахски.

– Желание – это первый шаг к успеху, – говорит Гульсум. – Мне рассказали об одном жезказганце, который попросился пожить месяц в казахской семье в ауле Улытауского района, только бы изучить язык. И у него получилось! Хороших результатов добился. Выбрал для обучения казахскоязычную среду и усовершенствовал свои знания.

В сельских районах говорят на чис­том казахском. И люди разных национальностей, родившиеся и выросшие в поселках, свободно владеют государственным языком.

Кстати, представители старшего поколения тоже хотят изучать казахский, но жалуются, что плохо запоминают материал. На курсах все понятно, а дома не могут вспомнить детали урока.

– Я раздаю дидактический материал, прошу писать мне, если непонятно, – рассказывает Гульсум. – Ученики часто жалуются, что нет общения, просят разрешения общаться со мной по СМС. Почему бы и нет? Только пишите на казахском. Обычная переписка на казахском языке с коллегами – как вариант общения – помогает усваивать пройденный материал, и слова хорошо откладываются в памяти. Сегодня, если на работе смешанный коллектив, все автоматически говорят по-русски. А можно попробовать говорить на казахском. Это вновь нас подводит к тому, что среда необходима – мы лучше запоминаем слова, предложения, если стараемся общаться с окружающими на языке, который изучаем. Это закрепление материала, который дается на курсах.

В первую очередь, отметила она, для изучения языка нужно выучить основные правила. Важно понимать окончания – личные и падежные, множест­венного числа, уметь использовать их. Кстати, в каждом вопросе уже есть подсказки к правильному ответу, даже по падежным окончаниям, надо просто внимательно слушать собеседника.

– Приходите на бесплатные курсы, обучайтесь, – резюмировала преподаватель. – Базу знаний вы здесь получите, совершенствоваться будет проще.