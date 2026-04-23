Учиться делать правильный выбор

Образование,Шахматы
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Более ста методистов, директоров школ и педагогов начальных классов регио­на обсуждали в Уральске, как встроить шахматы в живую ткань школьного расписания. Организатором конференции «Шахматы в образовании» выступила Казах­станская федерация шахмат.

предоставлено Казахстанской федерацией шахмат

– Время для этой встречи выбрано символично. Международная шахматная федерация объявила 2026-й Годом шахмат в образовании. И Казахстан встречает его не декларациями, а с реальными результатами: работающей системой, обученными педагогами, сотнями тысяч детей за досками, – говорит координатор проекта «Шахматы в образовании» РОО «Казахстанская федерация шахмат» Тимур Талипов.

История проекта началась с прямого поручения Главы государства. В 2023-м Правительство утвердило Комплексный план развития шахмат на 2023–2027 годы. Этот документ поставил перед страной конкретную и измеримую цель: охватить шахматным образованием 1 400 школ к 2027 году. Главным двигателем проекта стала Казахстанская федерация шахмат под руководством бизнесмена, поддерживающего многие образовательные и спортивные мероприятия, Тимура Турлова. Федерация ежегодно проводит турниры, республиканские и международные конференции, семинары и мастер-классы для учителей и методистов. Таким образом системно выстраивается инфраструктура шахматного образования: от подготовки педагогов до оснащения классов.

Не случайно выбрано и место проведения мероприятия – Западно-Казахстанский университет им. Махамбета Утемисова, который стал одним из семи вузов страны, где внедрена программа «Педагог по шахматам». Это специализированный курс дополнительной профессиональной подготовки. Студенты, прошедшие программу, получают официальную квалификацию и право вести шахматные занятия в школах – уроки, факультативы и кружки. Первый выпуск по спецкурсу состоялся в Казахском национальном женском педагогическом университете, второй – в ЗКУ им. М. Утемисова.

Благодаря проекту для учащихся 1–4-х классов шахматы стали не просто кружком по интересам, а полноценным предметом школьной программы. На сегодня «Основы шахмат» преподают в 1 500 школах 20 регионов страны. Занятия ведут свыше 2 500 учителей, получивших сертификаты. Каждую неделю более 60 тыс. учеников начальных классов изу­чают теорию и практикуются в этой интеллектуальной игре. В ЗКО обучение прошли 250 педагогов, «Основы шахмат» внедрены в 240 классах 173 школ.

Ученые давно доказали устойчивую связь между регулярными занятиями шахматами и ростом математических способностей, улучшением концентрации внимания и развитием стратегического мышления у младших школьников. По сути, шахматная доска – это очень нужный в жизни «тренажер». Ребенок учится просчитывать последствия своих решений прежде, чем их принять. Учится терпению, ведь хорошую позицию не получить с наскока. Учится проигрывать и делать выводы – без слез и скандалов, а с анализом партии. И наконец, учится радоваться не случайной удаче, а результату собственного труда.

В ходе конференции на сессии case study учителя начальных классов рассказали о своем опыте внедрения шахмат в школе и поделились реальными кейсами из практики. В числе спикеров – учитель начальных классов, замес­титель директора по учебной работе школы № 7 г. Уральска Мадина Жакия­нова. По респуб­ликанскому пилотному проекту «Шахматы в образовании» в этой школе начали работу в 2024 году.

– У проекта нет цели сделать из каждого ученика гроссмейс­тера. В первую очередь это ин­струмент для учебного процесса, – отмечает педагог-исследователь. – Второй год мой класс в полном составе изу­чает предмет «Основы ­шахмат» в рамках вариативной час­ти образовательной программы. Занятия проходят раз в неделю. И если раньше была путаница в фигурах, то сейчас дети ждут урок и даже устраивают шахматные баталии на переменах. По моим наблюдениям, данный предмет много дает учащимся. Это развитие логического и критического мышления, выработка стратегии, эмоциональная устойчивость, умение работать в команде – все те навыки, которые мы считаем компетенциями XXI века. Самое важное в жизни – делать правильный выбор. Именно этому учат нас шахматы.

Класс под руководством ­Мадины Жакияновой стал победителем республиканского конкурса рисунков «Шахматы в образовании» среди 1 500 школ страны.

