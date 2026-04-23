Новые подходы к профессии

Образование
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В учебно-оздоровительном центре «Балдаурен», что расположен в Акмолинской области, прошел VIII рес­публиканский конкурс «Новой школе – современный учитель». Масштабное состязание, его участники и их проекты позволили увидеть, как меняется наше образование.

Фото пресс-служба учебно-оздоровительного центра "Балдаурен"

Здесь встретились представители разных регионов, использующие разные стили преподавания, имеющие разный опыт. Но при этом у всех конкурсантов было общее ощущение, что система постепенно перестраивается, а драйвером изменений становятся молодые учителя.

Самопрезентации педагогов, их открытые уроки, защита проектов в рамках программы «Адал азамат» – все это не столько про демонстрацию навыков, сколько про умение работать с аудиторией, адаптироваться и объяс­нять сложное простым языком. К слову, уже на начальном этапе стало заметно, что единая программа обучения не означает единый подход.

– Даже при одной и той же теме урок может быть проведен совершенно по-разному, – отметила член жюри, учитель английского языка, педагог-мас­тер школы-гимназии № 1 города Щучинска Алия Мусаипова.

По ее словам, эта разница в подходах – ключевая ценность конкурса. В кулуарах обсуждались не только оценки, но и решения: как удержать внимание класса, как встроить технологии в урок, как объяснить тему так, чтобы ученик не просто запомнил, а понял материал.

Для учителя русского языка и литературы из Усть-Каменогорска Лауры Тохтаровой участие в конкурсе – это не просто прохож­дение этапов, это обогащение опытом и получение знаний по встраиванию современных инструментов в традиционную школьную программу.

– Мы стараемся заинтересовать учеников и объяснить сложные темы максимально понятно, – отмечает она.

И здесь можно говорить о главном отличии молодых педагогов: они не боятся экспериментировать. В классе Лауры Тохтаровой литературное произведение перестает быть просто текстом, оно превращается в пространство для обсуждения, сравнения и даже спора.

Учитель активно использует искусственный интеллект, чтобы «оживлять» персонажей. А ученики сравнивают получившийся образ с оригиналом – соглашаются или ищут несоответствия, отстаивают свое мнение. Урок перестает быть монологом учителя и превращается в диалог.

– Это вызывает у детей живую реакцию, они начинают включаться в процесс, – объясняет педагог.

Отметим, что работа учителя не ограничивается уроками. В проектах, которые представляли участники, был также сделан акцент на воспитании и социальной активности. Ученики конкурсантов участвуют в движении «Жас улан», занимаются волонтерством, пробуют себя в новых направлениях – от общественной деятельности до дрон-рейсинга. И это расширяет границы школы, делая ее частью широкого социального пространства.

Победители конкурса были награждены дипломами и ценными призами. Призовые места заняли Шырак Табыс (Алматинская область), Алишер ­Жасланов (Акмолинская область) и Балауса Канатбаева из Астаны.

#конкурс #Образование #центр #Балдаурен

