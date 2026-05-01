В Хьюстоне стартовал турнир с участием школьников Казахстана

В США стартовал один из крупнейших инженерных турниров мира, ежегодно объединяющий более 50 тысяч участников. В этом году Казахстан на соревнованиях представляют 225 школьников, что почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

В состав национальной делегации вошли команды из Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, Уральска, Щучинска и Туркестанской области. Все участники прошли отбор на Центрально-Азиатском этапе Alem Tech Fest, который состоялся в Астане.

"Чемпионат считается одним из ключевых международных соревнований по робототехнике среди школьников. Участники разрабатывают инженерные решения, проходят серию матчей и борются за выход в финальные этапы, демонстрируя уровень подготовки в условиях высокой конкуренции", - рассказали в Минпросвещения Казахстана.

В ведомстве отметили, рост числа участников стал результатом системной работы по развитию инженерного образования и подготовки школьников. Казахстан с 2020 года последовательно усиливает позиции в сфере STEM и расширяет участие в международных технологических соревнованиях.