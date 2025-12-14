Сегодня банковский сектор страны представлен 23 БВУ, среди которых 15 — с иностранным участием, в том числе 10 дочерних, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz

Фото: https://www.shutterstock.com/

По итогам января–октября текущего года чистая прибыль казахстанских банков достигла 2,3 трлн тг — на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Такая динамика не является разовым всплеском: рост наблюдается на протяжении нескольких последних лет, формируя устойчивый тренд усиления финансовых позиций банковского сектора. Это свидетельствует об укреплении устойчивости и надёжности банковской системы РК, что неоднократно подтверждали и международные рейтинговые агентства.

Среди всех банков наибольший объём чистой прибыли сгенерировал крупнейший Halyk Bank: 811,6 млрд тг за десять месяцев текущего года, что составляет 35,6% всей прибыли в секторе. При этом следует отметить, что в условиях меняющейся экономической среды, когда кризисы приходят и уходят, появляются новые вызовы в виде пандемий, технологических изменений, цифровизации и развития искусственного интеллекта, Halyk Bank продолжает демонстрировать устойчивость и надёжность, сохраняя лидирующие позиции в секторе.

На второй строчке расположился Kaspi Bank с чистой прибылью в 474 млрд тг. Замыкает топ-3 Банк ЦентрКредит: 212,7 млрд тг.

В первую пятёрку также вошли ForteBank (153,4 млрд тг) и Alatau City Bank (119,9 млрд тг).

При этом среди 23 БВУ РК есть и завершившие период с убытком. Среди них Freedom Bank (минус 8,9 млрд тг), а также новый BNK Commercial Bank (минус 1,4 млрд тг).

В целом стоит отметить: рост чистой прибыли — один из наиболее показательных маркеров эффективности банковской деятельности. Он отражает не только высокую доходность, но и качество управления рисками, оптимальное распределение активов и повышение устойчивости кредитного портфеля. Сектор продолжает адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, сохраняя способность генерировать прибыль даже на фоне высокой конкуренции и структурных трансформаций в экономике.

Что касается динамики прибыли, здесь не всё однозначно. Наблюдаются различия в разрезе отдельных банков: положительную динамику обеспечили только 14 из 23 БВУ РК.

Лидером по росту чистой прибыли среди всех банков также стал Halyk Bank: плюс 122,4 млрд тг, или 17,8%, за год. К слову, 3 декабря 2025 года Halyk Bank был признан лучшим банком Казахстана по версии издания The Banker, что подтверждает эффективность деятельности финансового института и его устойчивость.

Второе место занял Банк ЦентрКредит: плюс 56,2 млрд тг, или 35,9%. Замыкает тройку лидеров Kaspi Bank: плюс 42,3 млрд тг, или 9,8%.

В топ-5 по росту чистой прибыли также вошли ForteBank (плюс 28,6 млрд тг) и Bereke Bank (плюс 10,5 млрд тг).

Таким образом, банковский сектор Казахстана демонстрирует не просто восстановление, а устойчивое укрепление своих финансовых позиций. Рост чистой прибыли, отмеченный у большинства БВУ РК, подтверждает эффективность бизнес-моделей, качество управления рисками и способность банков адаптироваться к меняющимся экономическим условиям. При этом сохраняется и естественная дифференциация внутри сектора: одни банки уверенно наращивают прибыль и усиливают позиции, другие пока сталкиваются с давлением стоимости фондирования, конкуренции и трансформационных издержек.

Системный прирост капитала и прибыли способствует расширению кредитования реального сектора, поддержке инвестиционных проектов и технологическому развитию банковских услуг. В долгосрочной перспективе это формирует более устойчивую финансовую экосистему, снижает уязвимость экономики к внешним шокам и укрепляет доверие международных инвесторов.

Увеличение прибыли БВУ РК — не только показатель внутренней эффективности, но и ощутимый фактор для развития экономики страны. Рост доходности банков запускает ряд положительных экономических эффектов, усиливающих финансовую стабильность и деловую активность.