Прибыли новобранцы

Армия
0
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В ВКО, в воинскую часть 5518 Регио­нального командования «Шығыс» Национальной гвардии МВД РК, прибыли 60 молодых солдат срочной службы из области Абай, а также Павлодарского региона.

фото РгК "Шыгыс"

Как рассказали в пресс-службе командования, новобранцев приветствовали на вокзале с военным оркестром, их ознакомили с историей части, а также задачами, стоящими перед военнослужащими. Для каждого молодого солдата предусмотрены собеседование с военным психологом и дополнительное углубленное психологическое тестирование, чтобы помочь пройти адаптацию.

– Всего в осеннюю призывную кампанию в Усть-Каменогорск прибыли более двухсот военнослужащих срочной службы из пяти регионов, – пояснил заместитель командира военчасти Серик Ногаев. – Особое внимание офицеры обращают на уровень образования, профессио­нальную подготовку, деловые и личные качества.

В соответствии с планом новобранцы пройдут месячный курс подготовки в учебном пункте. В конце декабря им предстоит церемония принятия военной присяги. Как заключили в РгК «Шығыс», за год службы парни получат как физическую, так и эмоциональную и профессиональную закалку.

#Национальная гвардия #Шығыс #новобранцы

Популярное

Все
Осечка на старте
Понять Абая сердцем
Разрушить барьеры молчания
Мы третьи в мире!
Патриарх философской науки Казахстана
Танцы без границ
Когда один двор меняет целый мир
Некоторые мысли к юбилею
Наставник – звучит гордо
Прорыв в будущее
Секреты мастеров
Завоевано 11 наград
Созвучие стиха и песни
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане

Читайте также

Армия усиливает подготовку допризывников
«Жас сарбаз» объединяет сотни тысяч ребят
В учебном центре Погранслужбы прошел день открытых дверей
Отсрочка по кредиту для военнослужащих: что нужно знать?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]