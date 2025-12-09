Как рассказали в пресс-службе командования, новобранцев приветствовали на вокзале с военным оркестром, их ознакомили с историей части, а также задачами, стоящими перед военнослужащими. Для каждого молодого солдата предусмотрены собеседование с военным психологом и дополнительное углубленное психологическое тестирование, чтобы помочь пройти адаптацию.

– Всего в осеннюю призывную кампанию в Усть-Каменогорск прибыли более двухсот военнослужащих срочной службы из пяти регионов, – пояснил заместитель командира военчасти Серик Ногаев. – Особое внимание офицеры обращают на уровень образования, профессио­нальную подготовку, деловые и личные качества.

В соответствии с планом новобранцы пройдут месячный курс подготовки в учебном пункте. В конце декабря им предстоит церемония принятия военной присяги. Как заключили в РгК «Шығыс», за год службы парни получат как физическую, так и эмоциональную и профессиональную закалку.