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Причастность каждого
Айгуль Акчалова, депутат маслихата Жамбылской области

Инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева создают большие возможности для вовлечения казахстанского общества в политическую жизнь страны, а голоса людей, по-настоящему радеющих за судьбу Казахстана, становятся более слышимыми.

Благодаря прошедшему республиканскому референдуму в поддержку поправок в Основной закон мы получили инструменты влияния на принятие политических решений.

Обновленная Конституция является фундаментом для системных и масштабных демократических изменений, которые в будущем коснутся каждого жителя страны. При этом важно понимать, что поправки – это не готовое решение проблем. Принятые на референдуме изменения станут своего рода фильтром для сильных личностей и партий.

Но в первую очередь их нужно найти и помочь оформиться. Чтобы взрастить их и дать им в руки эти инструменты, в Жамбылской области запускается новый проект «Марафон политического лидерства». Считаю, что необязательно становиться политиком, чтобы влиять на решения, принимаемые на местном уровне. Нужно лишь знать инструменты и уметь пользоваться ими. Особенно это важно для нашей молодежи. Нельзя допустить, чтобы их незнанием могли воспользоваться деструктивные силы, как это получилось во время трагических январских событий.

Что касается местных органов самоуправления, то они тоже должны быть компетент­ны в возможности принятия решений при новых предоставленных возможностях. Одной из них стал Национальный курултай. Теперь дело за нашей сознательностью и активной жизненной позицией.

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