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Причины низкого качества дорог обсудили в Мажилисе

Самые наболевшие проблемы в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог в Казахстане сегодня обсудили на правительственном часе в Мажилисе, передает Kazpravda.kz.

Согласно поручению президента, до 2025 года необходимо отремонтировать и привести в порядок 95% дорог. О положении дел в автодорожной отрасли Казахстана депутатов проинформировал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

По словам министра, из находящихся сегодня в работе проектов движение по 1 тыс. км автодорог планируется открыть до конца года, работу по еще 3 тыс. км МИИР обещает завершить до конца 2023 года. 

«В дальнейшем при реализации автодорожных проектов будет применяться принцип «от количества к качеству». В целях повышения качества мы подготовили пакет поправок в действующее законодательство», – отметил глава МИИР. 

Несогласие с некоторыми данными ведомства выразил в своем содокладе председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Альберт Рау. Он отметил низкое качество республиканских и местных дорог в стране. По его данным 12 тысяч км автодорог республики сегодня нуждаются в строительстве, реконструкции и ремонте. 

«Это почти 50% дорог республиканского значения. Хотя, по информации МИИР, 90% автодорог уже имеют нормативное, то есть удовлетворительное состояние», – отметил депутат. 

Вместе с тем, в Национальном проекте «Сильные регионы – драйвер развития страны» декларируется доведение доли автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до конца 2025 года до 100%.

Депутат сомневается в реальности и достоверности достижения данных целей, так как реализация порядка 18 из 40, предусмотренных Национальным проектом, или 45 процентов проектов запланированы только с 2025 года. 

«Получается, что в течение одного 2025 года предстоит реализовать такие крупные проекты, как, например, реконструкцию автодороги «Кызылорда – Павлодар – Успенка – гр.РФ» участок Караганда – Успенка – гр.РФ, 398 км, строительство автодороги «Шалкар – Бозой – гр. Узбекистана», 242 км, Жезказган-Аркалык – местами просто грейдер, хотя это центральная дорога, соединяющая центр и юг страны», – подчеркнул Альберт Рау. 

По словам депутата, к реализации транспортного коридора Центр-Запад Астана- Коргалжын -Торгай- Ыргыз еще даже не приступали, при этом на проектирование затратили 3 млрд тенге. По его мнению, есть большие сомнения в заложенных параметрах Национального проекта. Это означает, что необходимо пересмотреть и скорректировать либо сроки выполнения мероприятий, либо сам планируемый показатель. Вместе с тем, глава профильного комитета Мажилиса поддержал заявление министра о переходе на новые формы контрактов, так как перенос сроков приводит к удорожанию проектов.

В своем выступлении Альберт Рау обозначил также проблемные вопросы относительно развития дорог местного значения.

По данным МИИР, в удовлетворительном состоянии – 80% дорог местного значения. Однако, проведенный анализ показал, что лишь 18 тыс. км или 26% местных дорог имеют асфальтобетонное покрытие. Вызывает вопрос – 74% местных дорог с покрытием из гравия, щебенки и грунта. Как этот процент считался? - поинтересовался депутат. 

В этой связи мажилисмены предлагают пересмотреть критерии оценки качества автодорог в части не отнесения дорог из гравия, щебня и грунта к дорогам, находящимся в удовлетворительном состоянии.

«Согласно рейтинга Всемирного экономического форума Казахстан занимает 93-е место среди 141 стран мира по показателю качества дорог, Кения и Танзания выше нас», – возмутился Альберт Рау. 

Среди причин такого положения депутат отметил нехватку битума. 

«Дефицит дорожного битума в 2022 году составляет 200 тыс. тонн. И это позор для страны, которая добывает нефть в больших объемах. Правительство должно решить этот вопрос кардинально, – потребовал Касым-Жомарт Токаев в Послании», – напомнил мажилисмен.

Депутат также отметил, что согласно данным Антикоррупционной службы, одной из причин низких показателей является коррупционная составляющая на всех этапах строительства и ремонта автодорог.

«Комитету автомобильных дорог и единому оператору автодорожной отрасли в лице АО «КазАвтоЖол» уже пора решить постоянно поднимаемую из года в год проблему по качеству выполняемых работ и качеству применяемых материалов. А также законодательно закрепить персональную ответственность первых руководителей Комитета автомобильных дорог и АО «КазАвтоЖол» за выявленные нарушения по качеству выполненных работ», – заявил Альберт Рау. 

Свои предложения по развитию отрасли внесли и другие депутаты. Айбек Паяев обратил внимание министра на то, что сборы за проезд на платных участках автомобильных дорог составили 9,1 млрд тенге, из которых только 45% или 4,1 млрд тенге направлены на ремонт и содержание платных участков, 55% направлено на содержание программно-аппаратного комплекса и другие расходы 

«Есть ли в планах министерства увеличить размер реинвестирования сборов за пользование автодороги именно на ремонт и содержание данной эксплуатируемой автодороги и сокращению других дополнительных расходов» – спросил депутат. 

По итогам правительственного часа депутаты дали профильному министерству свои рекомендации на основе всех прозвучавших вопросов и предложений.

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