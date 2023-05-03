Причины роста подростковой преступности назвали в Минпросвещения РК

Правительство, Общество
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Вопросы безопасности объектов образования и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Алтая Кульгинова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

По поручению главы государства процесс обеспечения детсадов, школ и других учебных заведений камерами наблюдения, подключенными к ЦОУ, тревожными кнопками, а также лицензированной охраной должен завершиться до наступления нового учебного года.

Согласно Инструкции по организации антитеррористической защиты образовательных объектов, учебные заведения с численностью учеников и персонала свыше 100 человек должны быть оснащены видеонаблюдением и оповещением, от 300 до 700 человек – иметь тревожные кнопки и камеры, подключенные к ЦОУ, а свыше 700 человек – обслуживаться лицензированными охранными агентствами.

Однако не все регионы укладываются в обозначенные сроки. Значительно запаздывают Алматинская и Туркестанская области, где вопросы выделения финансовых средств на подключения камер к ЦОУ и обеспечения профессиональной охраной до сих пор остаются открытыми.

«Обеспечение безопасности детей и подростков – вопрос, к которому необходимо подходить со всей серьезностью. До 1 сентября все регионы должны технически оснастить свои учебные заведения и заключить необходимые договоры. Ответственность за безопасность детей должна быть возложена на руководителей учреждений образования. Эти меры вводятся не для проверяющих органов. Они учитывают интересы детей, направлены на их защиту», – отметил Алтай Кульгинов.

По результатам обсуждения вице-премьер поручил ответственным госорганам принять меры по внесению изменений в Инструкцию по организации антитеррористической защиты образовательных объектов в части усиления требований к инженерно-техническому оборудованию, а также распространить памятки, предусмотреть ролики и провести учения по безопасному поведению детей. Кроме того, акиматы должны до конца мая решить вопросы финансирования оснащения учебных заведений системами безопасности. 

Не менее актуальным остается вопрос подростковой преступности. По данным Генпрокуратуры РК, по итогам 2022 года наблюдается рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на 13,5%, по тяжким преступлениям увеличение составляет 36,5%.

Основными причинами, влияющими на проблему, Министерство просвещения называет отстранение родителей от воспитательного процесса в семье и негативного влияния интернет-контента.

Большие опасения вызывает увеличение случаев буллинга. В этой связи планируется усилить службу психологической помощи в школах, а также повысить профессиональную квалификацию специалистов.

Немаловажное значение в ухудшении криминогенной обстановки среди несовершеннолетних играет представленность подростков самим себе. 

«Рост преступности среди несовершеннолетних происходит, и эту проблему нужно решать. Необходимо наладить систематическую работу, находить новые форматы вовлечения детей во внеурочную деятельность, изучать международный опыт по противодействию буллингу, разработать программу обучения педагогов методам составления социального портрета семьи, электронное анкетирование по определению уровня тревожности ребенка», – подчеркнул вице-премьер. 

В завершение совещания Алтай Кульгинов дал ряд поручений заинтересованным центральным и местным исполнительным органам, в том числе проанализировать деятельность комиссий по делам несовершеннолетних для усиления межведомственного взаимодействия по предупреждению преступлений среди несовершеннолетних и ускорить принятие Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы.

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