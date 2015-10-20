Приглашает Французский альянс

844
Наталья Иванова, Караганда
Имея планшет или смартфон, здесь можно сканировать соответствующие штрих-коды на плакатах и открывать видео-, аудио-, фотоматериалы, получать доступ к текстовым документам и книгам, переходить на сайты архивов ряда европейских стран – Франции, Германии, Австрии, Великобритании и других, связанных с историей Первой мировой войны.
Эти события определили историю всего ХХ века, подчеркнул в своем выступлении на церемонии открытия Серж Барселлини, президент ассоциации Souvenir franсais – «Французская память», которая занимается увековечиванием имен павших в Первой мировой войне. Некоммерческий, впервые организованный в городе проект был поддержан руководством Карагандинского государственного университета им. Букетова. Выставочная экспозиция развернулась в зале учебного корпуса КарГУ в центре города.
Подготовлена она Французским институтом в сотрудничестве с миссией столетия Первой мировой войны, а также Агентством по преподаванию французского языка за рубежом (AEFE).

