​Приглашение на мехенди

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Айгуль Биданова, Семей

Гости музея смогли в этом убедиться. Ведь они увидели не только живописные работы, коллажи, украшения ручной работы, инсталляции, но и смогли принять участие в мастер-классах по бодиарту и мехенди (роспись хной).

Как отметила куратор выставки Влада Соловьева, экспозиция наглядно демонстрирует все то, что юные художники, дизайнеры и прикладники изучают во время учебы. И многие их работы могут по праву стоять в одном ряду с творения­ми профессионалов.

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