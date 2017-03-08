​Приглашение на мехенди

Гости музея смогли в этом убедиться. Ведь они увидели не только живописные работы, коллажи, украшения ручной работы, инсталляции, но и смогли принять участие в мастер-классах по бодиарту и мехенди (роспись хной).

Как отметила куратор выставки Влада Соловьева, экспозиция наглядно демонстрирует все то, что юные художники, дизайнеры и прикладники изучают во время учебы. И многие их работы могут по праву стоять в одном ряду с творения­ми профессионалов.