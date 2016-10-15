Приграничный долгострой

Впервые инициатива о строительстве международного центра приграничного сотрудничества в Панфиловском районе Жетысу и сопредельной китайской территории прозвучала в 2002 году в ходе официального визита Президента Нурсултана Назарбаева­ в Китай. Затем, в 2004 и 2005 годах, между правительствами РК и КНР были заключены соглашения о создании, а также регулировании деятельности МЦПС. Вскоре после этого появилось АО «МЦПС «Хоргос» со стопроцентным участием государства в уставном капитале.Общая площадь центра составила 528 га, из которых казахстанская часть – 185 га, китайская – 343. На такой громадной территории планировалось строительство торгово-выставочных павильонов, гостиниц, туристических комп­лексов, культурных и спортивно-оздоровительных объектов. На подготовку инженерной инфраструктуры из госбюджета выделялось 66 млрд тенге.За прошедшие годы в китайской части МЦПС открылось пять торговых центров: «Цзянь Юань», «Чжун Кэ», «Кинг-Конг», «Золотой порт», «Иу», в которых представлен широкий ассортимент одежды, обуви, электроники, бытовой техники, автомобильных аксессуаров, продуктов питания. При этом товар, ввозимый на территорию РК, не облагается таможенными пошлинами, если его стоимость не превышает 1 500 евро, а вес – 50 кг. Предусмотрен 30-дневный безвизовый режим, что означает свободное перемещение людей, грузов и транспортных средств.Ежедневно здесь совершают покупки несколько сотен человек (в выходные дни поток увеличивается до 2 тыс.), приезжающих не только из регионов нашей республики, но и стран СНГ. Для удобства посетителей китайские инвесторы построи-ли гостиницу, возводится еще ряд отелей, магазинов, кафе. Нет сомнения, что в ближайшие годы на восточной стороне МЦПС вырастет современный бизнес-город с развитой инфраструктурой. Словом, жизнь здесь бьет ключом, в чем убедилась группа депутатов Мажилиса Парламента РК, представителей министерств и бизнес-структур, посетивших на днях Панфиловский район.Что же касается казахстанской части центра, то здесь похвастаться особо нечем. Действует лишь многофункциональное здание КПП-1, нынешним летом торжественно открылся первый торговый центр «Самрук», в котором львиная доля площадей предоставляется отечественным товаропроизводителям. Как докладывали депутатам представители АО «МЦПС «Хоргос», планируется также строительство городка ремесленников, конгресс-холла, оздоровительного комплекса, торговых галерей. Впрочем, эти планы озвучиваются последние пять-шесть лет, за это время сменилось уже несколько руководителей АО, а бравурные проекты как были на макетах, так и остались.Не случайно в ходе выездного заседания Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию деятельность управляющей компании и курирующих госорганов подверглась жесткой критике. Как отметил вице-спикер палаты Владимир Божко, возведение казахстанской части МЦПС «Хоргос» идет крайне медленно. Китайская сторона уже развернула практически всю инфраструктуру логистики, сервиса, финансовых институтов, связи и начала запускать производство. С нашей стороны, кроме контейнерного терминала, вокзала, мостов и дорог, похвалиться по большому счету нечем. Зато не утихают громкие коррупционные скандалы, разборки организованных преступных групп контрабандистов, имелись факты сращивания их с силовыми структурами, таможенниками и руководителями МЦПС. Также в прессе постоянно публикуется информация о мытарствах иностранцев, проходящих через границу.Напомним, что еще в октяб­ре 2010 года был арестован, а затем приговорен к 9 годам заключения тогдашний президент «Хоргоса» Нурлан Сейдали. Он обвинялся в хищении 500 млн тенге бюджетных средств. Меньше чем через год уволился следующий руководитель АО Габдулхаким Жашибеков, а совсем недавно за взятку в размере 1 млн долларов был задержан Василий Ни, возглавлявший МЦПС в последнее время.По информации Национального бюро по противодействию коррупции, В. Ни путем вымогательства получил взятку за положительное решение по инвестиционному тендеру на строительство гостиничного комплекса на территории международного центра. Напрашивается вопрос: может, потому и не строятся объекты, что за разрешение на их возведение вымогают такие деньги?! Нет и обещанных инвестиций: еще в 2011 году руководство МЦПС заверяло, что суммарные вложения от потенциальных инвесторов должны превысить 300 млрд тенге. С тех пор информации о привлечении большого частного капитала в «стройку века» не поступало.К слову, в ходе выездного заседания депутат Мажилиса Павел Казанцев сообщил, что до сих пор пустуют 80% земельных участков индустриальной зоны СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота». Хотя неоднократно заявлялось о создании здесь производств химической промышленности, металлических изделий, оборудования, продуктов питания, кожаной продукции, текстиля и других товаров. Кроме того, специальная комиссия при фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе выявила факты неэффективного использования бюджетных средств при строи­тельстве СЭЗ.Есть, конечно, и положительные примеры. В их числе возведенная в кратчайшие сроки железная дорога Жетыген – Коргас, увеличение транзитного грузопотока по маршруту Китай – Европа, грядущее в следующем году завершение автобана Алматы – Хоргос. Вместе с тем перед новым руководством МЦПС и управляющей компании СЭЗ стоят серьезные задачи по осуществлению всех инфраструктурных и транспортно-логистических проектов, ввод которых запланирован к 2020 году.