Приграничный долгострой

Впервые инициатива о строительстве международного центра приграничного сотрудничества в Панфиловском районе Жетысу и сопредельной китайской территории прозвучала в 2002 году в ходе официального визита Президента Нурсултана Назарбаева в Китай. Затем, в 2004 и 2005 годах, между правительствами РК и КНР были заключены соглашения о создании, а также регулировании деятельности МЦПС. Вскоре после этого появилось АО «МЦПС «Хоргос» со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
Общая площадь центра составила 528 га, из которых казахстанская часть – 185 га, китайская – 343. На такой громадной территории планировалось строительство торгово-выставочных павильонов, гостиниц, туристических комплексов, культурных и спортивно-оздоровительных объектов. На подготовку инженерной инфраструктуры из госбюджета выделялось 66 млрд тенге.
За прошедшие годы в китайской части МЦПС открылось пять торговых центров: «Цзянь Юань», «Чжун Кэ», «Кинг-Конг», «Золотой порт», «Иу», в которых представлен широкий ассортимент одежды, обуви, электроники, бытовой техники, автомобильных аксессуаров, продуктов питания. При этом товар, ввозимый на территорию РК, не облагается таможенными пошлинами, если его стоимость не превышает 1 500 евро, а вес – 50 кг. Предусмотрен 30-дневный безвизовый режим, что означает свободное перемещение людей, грузов и транспортных средств.
Ежедневно здесь совершают покупки несколько сотен человек (в выходные дни поток увеличивается до 2 тыс.), приезжающих не только из регионов нашей республики, но и стран СНГ. Для удобства посетителей китайские инвесторы построи-ли гостиницу, возводится еще ряд отелей, магазинов, кафе. Нет сомнения, что в ближайшие годы на восточной стороне МЦПС вырастет современный бизнес-город с развитой инфраструктурой. Словом, жизнь здесь бьет ключом, в чем убедилась группа депутатов Мажилиса Парламента РК, представителей министерств и бизнес-структур, посетивших на днях Панфиловский район.
Что же касается казахстанской части центра, то здесь похвастаться особо нечем. Действует лишь многофункциональное здание КПП-1, нынешним летом торжественно открылся первый торговый центр «Самрук», в котором львиная доля площадей предоставляется отечественным товаропроизводителям. Как докладывали депутатам представители АО «МЦПС «Хоргос», планируется также строительство городка ремесленников, конгресс-холла, оздоровительного комплекса, торговых галерей. Впрочем, эти планы озвучиваются последние пять-шесть лет, за это время сменилось уже несколько руководителей АО, а бравурные проекты как были на макетах, так и остались.
Не случайно в ходе выездного заседания Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию деятельность управляющей компании и курирующих госорганов подверглась жесткой критике. Как отметил вице-спикер палаты Владимир Божко, возведение казахстанской части МЦПС «Хоргос» идет крайне медленно. Китайская сторона уже развернула практически всю инфраструктуру логистики, сервиса, финансовых институтов, связи и начала запускать производство. С нашей стороны, кроме контейнерного терминала, вокзала, мостов и дорог, похвалиться по большому счету нечем. Зато не утихают громкие коррупционные скандалы, разборки организованных преступных групп контрабандистов, имелись факты сращивания их с силовыми структурами, таможенниками и руководителями МЦПС. Также в прессе постоянно публикуется информация о мытарствах иностранцев, проходящих через границу.
Напомним, что еще в октябре 2010 года был арестован, а затем приговорен к 9 годам заключения тогдашний президент «Хоргоса» Нурлан Сейдали. Он обвинялся в хищении 500 млн тенге бюджетных средств. Меньше чем через год уволился следующий руководитель АО Габдулхаким Жашибеков, а совсем недавно за взятку в размере 1 млн долларов был задержан Василий Ни, возглавлявший МЦПС в последнее время.
По информации Национального бюро по противодействию коррупции, В. Ни путем вымогательства получил взятку за положительное решение по инвестиционному тендеру на строительство гостиничного комплекса на территории международного центра. Напрашивается вопрос: может, потому и не строятся объекты, что за разрешение на их возведение вымогают такие деньги?! Нет и обещанных инвестиций: еще в 2011 году руководство МЦПС заверяло, что суммарные вложения от потенциальных инвесторов должны превысить 300 млрд тенге. С тех пор информации о привлечении большого частного капитала в «стройку века» не поступало.
К слову, в ходе выездного заседания депутат Мажилиса Павел Казанцев сообщил, что до сих пор пустуют 80% земельных участков индустриальной зоны СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота». Хотя неоднократно заявлялось о создании здесь производств химической промышленности, металлических изделий, оборудования, продуктов питания, кожаной продукции, текстиля и других товаров. Кроме того, специальная комиссия при фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе выявила факты неэффективного использования бюджетных средств при строительстве СЭЗ.
Есть, конечно, и положительные примеры. В их числе возведенная в кратчайшие сроки железная дорога Жетыген – Коргас, увеличение транзитного грузопотока по маршруту Китай – Европа, грядущее в следующем году завершение автобана Алматы – Хоргос. Вместе с тем перед новым руководством МЦПС и управляющей компании СЭЗ стоят серьезные задачи по осуществлению всех инфраструктурных и транспортно-логистических проектов, ввод которых запланирован к 2020 году.