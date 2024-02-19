Прикоснуться к истории

«Нет места, равного тебе, мой Жетысу… И я не знаю, как воспеть в стихах твою красу»… С таким глубоким пиететом, искренним восхищением и сыновьей нежнос­тью 100 лет назад писал о родном Семиречье Ильяс Жансугуров.

О том, что Жетысу – рай земной, говорят испокон веков. Действительно, край удивляет неповторимыми природными богатствами. Здесь расположен самый высокий и живописный в стране водопад Бурхан-Булак; только в «Алтын-Эмеле» в естественной среде обитают краснокнижные куланы и поет свою песчаную песню уникальный бархан; ра­дуют глаз многоцветные вершины горного массива Жонгар-Алатау; лечат тело и душу воды Алаколя и Балхаша. А уж какой разно­образный характер у здешних рек, которых в краю намного больше, чем семь… Жетысу славится и богатейшей историей, и своими достойными сынами.

Популяризировать красоты и неповторимое историко-культурное наследие края – одна из важнейших задач, стоящих перед регионом. На ней сделал акцент Президент страны в ходе первого визита в новообразованную область Жетысу, отметив огромный потенциал здешних достопримечательностей.

Особое внимание сейчас уде­ляется развитию ряда туристических направлений: горного, водного, экологического, пляжного, культурного и спортивного. По всему региону регулярно проходят разнообразные массовые мероприятия: восхождения в горы, фестиваль цветения яблони Сиверса, сплавы по горным рекам, тур к куланам, покорение водопада, исследования петроглифов и других памятников истории, а также многочисленные экосубботники у побережий озер, рек и других популярных мест отдыха.

При этом, рассказывают в туристском информационном центре (ТИЦ) «Visit Zhetysu», в приоритете – пять дестинаций, «визитных карточек» Семиречья. Это озера Алаколь и Балхаш, нацио­нальные парки «Алтын-Эмель» и «Жонгар-Алатау», а также огромный горный массив Джунгарского Алатау с его многообразными природными богатствами.

В представлении эти красоты не нуждаются, и здесь, подчеркивают специалисты, упор делается на развитие туристической инфраструктуры. Так, в нынешнем году планируется завершить строительство дороги к озеру Балхаш. Проложить асфальтное покрытие намерены и на территории ГНПП «Алтын-Эмель»: в прошлом году за счет инвестора там был открыт визит-центр со всеми удобствами. Но к нему туристам приходится ездить по гравийной дороге протяженностью 12 км, три из которых относятся к территории области Жетысу. Параллельно со строительством комфортной дороги с нацпарком ведутся переговоры о возможности создания вольера с куланами, чтобы приезжающие могли бережно контактировать с животными. Прошлогодний фестиваль «Алтын-Емел – құландар мекені» привлек огромное внимание общественности к этим находящимся под угрозой исчезновения животным.

Под эгидой подобных массовых тематических мероприятий, уточняют организаторы, идет широкое освещение достопримечательнос­тей всего региона. А потому в целях дальнейшей популяризации особенных, но пока малоизвестных красот области в нынешнем году планируют провести трекерный забег в городе Текели, а также фестиваль абрикосов Jabricos в Панфиловском районе.

– В этом году также планируется­ открытие нового визит-центра в Сарканском районе, его строительство уже ведется, – продолжает заместитель руководителя ТИЦ «Visit Zhetysu» Мейрамбек Капасов. – Завершить работы намерены в августе. Там расположатся представители района, национального природного парка «Жонгар-Алатау» и другие специалисты. При центре будет действовать гостевой дом на 30 койко-мест. Этот визит-центр, помимо прочего, откроет новый туристический маршрут к озеру Жасылколь, расположенному на высоте 1 630 метров над уровнем моря и не уступающему по своей красоте знаменитому Кольсаю.

Наряду с крупными проектами отдельным блоком идет работа с подрастающим поколением. И здесь первостепенной задачей ставят не просто отдых и развлечения, а культурно-нравственное и патриотические воспитание. Оно подразумевает как глубокое изучение истории и природных богатств края, так и привитие бережного отношения к этому наследию.

– Наша главная цель не столько в привлечении иностранного туриста. Мы хотим, чтобы тысячи наших местных жителей, а также гости из других регионов страны могли лучше узнать край Жетысу, – подчеркивают в туристском информационном центре. – Поэтому первоочередной задачей стоит развитие детско-юношеского туризма, предусматривающее большое число мероприятий.

Уже доброй традицией стало проведение экспедиции «Великий Жонгарский Алатау». В двухнедельных командных походах в самых интересных локациях Семиречья принимают участие дети и подростки со всего Казахстана. В нынешнем году любители туризма и экстрима с пользой проведут время в живописном Коринском ущелье у знаменитого водопада Бурхан-Булак. Также в прошлом году при поддержке спортивной федерации в регионе прошел областной слет туристов и молодежная экспедиция «Ұлы дала елі».

– Наши экскурсии охватывают­ также ребят из социально уязвимых категорий населения. В прошлом году они включали в себя посещение объектов, расположенных в нацпарке «Алтын-Эмель»: уникальный песчаный бархан, курганы «Бесшатыр» и многое другое, – уточняют в «Visit Zhetysu». – В Каратальском райо­не дети посетили сакральный мавзолей «Бес-Ата», знаменитый «плачущий» родник Тамшыбулак в селе Капал Аксуского района и достопримечательности города Жаркент Панфиловского района. Помимо этого, в целях повышения интереса подрастающего поколения к агротуризму ребята увидели изнутри работу сахарного и цементного заводов, а также молочное производство. В этом году работа будет продолжена – уже запланированы семь выездов с охватом более 300 детей. Говоря о массовом туризме, хочется отметить прошлогоднее восхождение на гору Шаган, в котором могли принять участие люди любого возраста. Еще одно направление в работе с молодежью – экологические акции. Становится уже доброй традицией проводить субботники.

Отдельное внимание в регионе уделяют популяризации музеев среди школьников. Одним из самых успешных в этом направлении стал проект «Жетісу жауһарлары», уже несколько лет подряд реализуемый областным управлением культуры, архивов и документации. С 2019 года за счет средств местного бюджета, сотни учеников самых разных возрастов совершили десятки увлекательных поездок по музеям, а также историческим объектам и природным памятникам всего региона. Однодневные выезды по самым интересным местам проводит областной историко-краеведческий музей им. М. Тынышбаева.

– Группы школьников побывали в музее Шокана Уалиханова в Кербулакском районе, мемориальных комплексах «Батыр бабалар» и «Анаға құрмет» в Карасайском районе, музее «Боевая слава» в Панфиловском районе, доме-музее Нурмолды Алдабергенова в Ескельдинском районе, а также посетили Капал, Шарын, Кольсай и другие места, – рассказывает заместитель директора областного историко-краеведческого музея им. М. Тынышбаева Куляш Исабекова. – Цель проекта – духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения. Такие поездки помогают повысить любовь к родному краю, разжечь интерес к истории и культуре. Ведь одно дело – учить краеведение по учебникам и Интернету, и совсем другое – увидеть все своими глазами, прикоснуться к этой истории.