Пример отцов – сыновьям наука

Жуматай Каиржанов – рабочий ТОО «Байдалы» Сандыктаус­кого района, механизатор во втором поколении. Нынешняя посевная была бы для него 25-й по счету, однако по состоянию здоровья Жуматай Урумбаевич, ожидающий операцию, вынужденно сменил на время сферу деятельности. Но к уборке, уверен, непременно будет в строю и сядет за штурвал своего комбайна John Deere.

Что интересно, Жуматай Каиржанов, начавший трудиться на советском колесном тракторе, много лет колесивший на К-700, который год легко управляет импортной техникой. С улыбкой вспоминает испытанный фейерверк чувств, когда впервые сел в новый мощный посевной комплекс Вuhler: кабина с кондиционером – летом прохладно, в холода – тепло, внутрь не попадает ни пылинки, ни соринки. Работать стало и быстрее, и намного легче.

Родился и вырос потомственный механизатор, за плечами которого более 42 лет стажа, в селе Жыланды Сандыктауского района. Окончил курсы механизаторов широкого профиля, устроился на работу трактористом, когда хозяйство преобразовывалось из КХ «Елім», имевшего на тот момент два трактора, лущильник, самосвал да две сеялки, в ТОО «Байдалы». Так что развивалось и крепло новое сельхозпредприятие на глазах и с участием одного из первых его механизаторов. К слову, много лет трудилась в этом хозяйстве поваром и его супруга Людмила Йоганесовна.

Профессией своей Жуматай Каиржанов гордится. Подчеркивает, что всеми знаниями, которыми владеет, обязан отцу – механизатору совхоза «Веселовский» тогда еще Балкашинского района – Урумбаю Каиржанову. Еще школьником увязывался с отцом в поле, где ему было интересно все, а особенно нравилось смотреть, как легко управляет техникой его папа. Позже отец стал давать ему порулить. Так и вырастил, уважая выбор сына, достойную себе смену.

Уже более десяти лет, продолжая дело отца и деда, работает механизатором в ТОО «Байдалы» сын Жуматая Урумбаевича – Тимур Каиржанов. На счету династии немало благодарностей от руководства за достойный труд. Безусловно, такая преемственность поколений, такое отношение к труду вызывают огромное уважение. Не зря ведь считается, что семейные династии – хороший пример стабильности любого предприятия.

Жуматай Каиржанов смеется: сын в детстве с точностью повторял его самого – настойчиво, до плача, просился с отцом на работу, порой высиживал с ним в кабине целую смену. Также понемногу учился и трактор водить, и азам хлеборобского дела. К выбору единственного сына непрос­той аграрной стези отец относится с уважением. Согласен с мнением Тимура, что и в сельском хозяйстве должен кто-то работать.

– Конечно, город для молодых людей всегда был и будет намного привлекательнее, чем село. Но, видя, как растет и развивается, в частности, наше ТОО «Байдалы», могу утверждать, что и в сельской местности есть хорошие возможности для самореализации. Для этого нужно лишь добросовестно трудиться, стремиться к поставленным целям, – говорит он.

Внимательно наблюдая за сыном, Каиржанов-старший понимал, что станет парень профессионалом, а это ведь и есть тот самый наиважнейший стержень. По собственному опыту знает, что людей, хорошо знаю­щих свое дело, везде ценят и уважают, к ним обращаются, с ними советуются. Так и вышло. Сегодня и Тимур Каиржанов – один из опытных механизаторов ТОО «Байдалы». О рабочем очень теп­ло отозвался директор товарищества Марат Оразалин.

Общий трудовой стаж семьи Каир­жановых в сельском хозяйстве подсчитать не так просто. Сами они такой целью никогда не задавались. Просто работают ежедневно, понимая, что от их добросовестного труда зависит благополучие и общее, и их личное.

На вопрос о продолжении династии Жуматай Урумбаевич не задумываясь отвечает: если когда-нибудь его пока очень маленький внук проявит к этому интерес, дедушка будет счастлив.