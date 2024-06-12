Пример отцов – сыновьям наука

Статьи
74
Раушан Утеулина, Акмолинская область

Династия хлеборобов из Сандыктауского района продолжает трудовые традиции

фото из архива семьи Каиржановых

Жуматай Каиржанов – рабочий ТОО «Байдалы» Сандыктаус­кого района, механизатор во втором поколении. Нынешняя посевная была бы для него 25-й по счету, однако по состоянию здоровья Жуматай Урумбаевич, ожидающий операцию, вынужденно сменил на время сферу деятельности. Но к уборке, уверен, непременно будет в строю и сядет за штурвал своего комбайна John Deere.

Что интересно, Жуматай Каиржанов, начавший трудиться на советском колесном тракторе, много лет колесивший на К-700, который год легко управляет импортной техникой. С улыбкой вспоминает испытанный фейерверк чувств, когда впервые сел в новый мощный посевной комплекс Вuhler: кабина с кондиционером – летом прохладно, в холода – тепло, внутрь не попадает ни пылинки, ни соринки. Работать стало и быстрее, и намного легче.

Родился и вырос потомственный механизатор, за плечами которого более 42 лет стажа, в селе Жыланды Сандыктауского района. Окончил курсы механизаторов широкого профиля, устроился на работу трактористом, когда хозяйство преобразовывалось из КХ «Елім», имевшего на тот момент два трактора, лущильник, самосвал да две сеялки, в ТОО «Байдалы». Так что развивалось и крепло новое сельхозпредприятие на глазах и с участием одного из первых его механизаторов. К слову, много лет трудилась в этом хозяйстве поваром и его супруга Людмила Йоганесовна.

Профессией своей Жуматай Каиржанов гордится. Подчеркивает, что всеми знаниями, которыми владеет, обязан отцу – механизатору совхоза «Веселовский» тогда еще Балкашинского района – Урумбаю Каиржанову. Еще школьником увязывался с отцом в поле, где ему было интересно все, а особенно нравилось смотреть, как легко управляет техникой его папа. Позже отец стал давать ему порулить. Так и вырастил, уважая выбор сына, достойную себе смену.

Уже более десяти лет, продолжая дело отца и деда, работает механизатором в ТОО «Байдалы» сын Жуматая Урумбаевича – Тимур Каиржанов. На счету династии немало благодарностей от руководства за достойный труд. Безусловно, такая преемственность поколений, такое отношение к труду вызывают огромное уважение. Не зря ведь считается, что семейные династии – хороший пример стабильности любого предприятия.

Жуматай Каиржанов смеется: сын в детстве с точностью повторял его самого – настойчиво, до плача, просился с отцом на работу, порой высиживал с ним в кабине целую смену. Также понемногу учился и трактор водить, и азам хлеборобского дела. К выбору единственного сына непрос­той аграрной стези отец относится с уважением. Согласен с мнением Тимура, что и в сельском хозяйстве должен кто-то работать.

– Конечно, город для молодых людей всегда был и будет намного привлекательнее, чем село. Но, видя, как растет и развивается, в частности, наше ТОО «Байдалы», могу утверждать, что и в сельской местности есть хорошие возможности для самореализации. Для этого нужно лишь добросовестно трудиться, стремиться к поставленным целям, – говорит он.

Внимательно наблюдая за сыном, Каиржанов-старший понимал, что станет парень профессионалом, а это ведь и есть тот самый наиважнейший стержень. По собственному опыту знает, что людей, хорошо знаю­щих свое дело, везде ценят и уважают, к ним обращаются, с ними советуются. Так и вышло. Сегодня и Тимур Каиржанов – один из опытных механизаторов ТОО «Байдалы». О рабочем очень теп­ло отозвался директор товарищества Марат Оразалин.

Общий трудовой стаж семьи Каир­жановых в сельском хозяйстве подсчитать не так просто. Сами они такой целью никогда не задавались. Просто работают ежедневно, понимая, что от их добросовестного труда зависит благополучие и общее, и их личное.

На вопрос о продолжении династии Жуматай Урумбаевич не задумываясь отвечает: если когда-нибудь его пока очень маленький внук проявит к этому интерес, дедушка будет счастлив.

#сельское хозяйство #династия #хлебоборы #Байдалы #Каиржановы

Популярное

Все
Преодоление. Пять лет созидания
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Остановка по требованию аудита
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
Свыше 151 млн тенге выплачено фермерам Приуралья за погибших во время паводка сельхозживотных
Привели в порядок окраину
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
20 процентов или шанс на жизнь?
Посевную кампанию завершают фермеры Северного Казахстана
Впустите радость в свою жизнь!
Объединяя усилия: ГЧП призвано органично дополнять реформы в сфере привлечения инвестиций
Акцию «Обменяй мусор на подарок» провели в парке Караганды
Быть сильными, ловкими, смелыми
Учат быть солдатом
Бег делает мир чище и добрее
Чистоте в городах мешает мусор в головах
9 млрд тенге выделили на теплосети Павлодара, Экибастуза и Аксу
Еще одна напасть – саранча
Второй хлеб заявил о себе на полях
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
Аида Балаева рассказала о создании Казахстанского культурного центра в Пекине
Касым-Жомарт Токаев подарил реанимобиль НКЦЭМ
Дистанционная работа: быть или не быть?
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Карина Мамаш заявила об угрозах от родственников мужа–дипломата
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
Без вести пропавшая студентка колледжа нашлась в Акмолинской области
Президент ознакомился с ходом строительства нового корпуса ННОЦ
Председатель Мажилиса назвал обоснованной критику в адрес правительства
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения

Читайте также

Участники горного фестиваля SHAGAN FEST 2024 преодолели выс…
Уголь нуждается в трансформации
Второй хлеб заявил о себе на полях
Учат быть солдатом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]