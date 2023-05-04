Пример служения народу

Масштаб личности известного политика и его вклад в интеграцию тюркских государств обсудили на международной конференции «Гейдар Алиев и тюркский мир». Мероприятие было посвящено 100-летнему юбилею лидера азербайджанского народа.

Как отметил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, каждый раз, приезжая в Баку, он посещает музей Гейдара Алиева.

– Там можно не только прикос­нуться к истории страны, но еще и увидеть истинный пример того, как надо служить народу, – сказал Дархан Кыдырали.

По словам министра, Гейдар Алиев – один из великих деятелей ХХ века не только для азербайджанского народа, но и всего тюркского мира. И потому естест­венно, что эта дата отмечается как в Азербайджане, так и во всем тюркском мире.

– На встрече президентов двух стран Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Гейдар Алиев – истинный бренд Азербайджана. И он, словно мост, связывал наши народы, – отметил Дархан Кыдырали. – В честь юбилейной даты был создан фильм, а также на наших информационных порталах публиковались материалы, связанные с ним. Еще больше сблизило наши братские страны и недавнее открытие улицы имени Гейдара Алиева в Астане.

Известный государственный и общественный деятель, ученый-тюрколог Мырзатай Жолдасбеков рассказал о личных встречах с Гейдаром Алиевым.

– Я встречался с ним несколько раз в советское время, когда заведовал идеологическим отделом ЦК Компартии Казахстана. В то время его речь, походка, манеры вызывали восхищение. Умный, тактичный, выдающийся стратег. В 1992 году я принял участие в Первом саммите руководителей тюркоязычных государств в Анкаре. В то время тюркские народы только недавно получили независимость, и главы государств предложили объединяться, вместе работать и поднимать наши страны. Тогда, помню, президент Азербайджана Гейдар Алиев выступал за интеграцию и сотрудничество тюркских государств. Это были правильные слова настоящего лидера и политика, – поделился воспоминаниями спикер.

В 2009 году Мырзатай Жолдасбеков в составе казахстанской делегации посетил родину Гейдара Алиева – город Нахичевань (Азербайджан), где прошел Девятый саммит тюркоязычных государств.

– На саммите мы предложили создать Совет аксакалов Организации тюркских государств и Тюркскую академию. Нашу идею поддержали. Первым руководителем Совета аксакалов был я, мы провели большую работу с нашими коллегами в деле развития отношений тюркских государств, – говорил Мырзатай Жолдасбеков.

Отметим, что международная конференция организована Тюркской академией и Фондом тюркской культуры и наследия.

– Гейдар Алиев сумел заложить прочный фундамент национальной государственности: создать в стране эффективные институты госуправления, построить современную рыночную экономику, сформировать основы национальной идеологии, – отметил президент Тюркской академии Шаин Мустафаев. – Успешно воплощенная в жизнь идея мультикультурализма стала брендом нового Азербайджана как страны, открытой всему миру и строящей свое будущее на основе прогрессивных ценностей

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Говоря о значимых заслугах Гейдара Алиева, глава академии отметил его вклад в создание структур тюркского сотрудничества – ТЮРКСОЙ и других, которые служат интеграции братских государств.

– Не случайно сама идея соз­дания таких организаций, как Тюркский совет (нынешняя Организация тюркских государств) и Тюркская академия, родилась на древней нахичеванской земле, родине Гейдара Алиева. Этот факт несет в себе большой символический смысл. Ведь личной заслугой известного общественного деятеля является формирование фундамента того конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества, которое осуществляется сегодня между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан, – подчеркнул академик Шаин Мустафаев.

Участники и гости конференции говорили и о том, что Гейдар Алиев был прекрасным знатоком культурного и духовного наследия тюркского мира, внес огромный вклад в науку и образование, гуманитарное сотрудничество между братскими странами. В рамках мероприятия состоялся показ документального фильма «Ғазиз ғұмыр» о жизни и деятельности азербайджанского политика, подготовленный государственным телеканалом Qazaqstan.