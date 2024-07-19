Принадлежащую экс-министру спортшколу в Алматы вернули государству

Республиканскую школу высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта, принадлежавшую экс-министру культуры Арыстанбеку Мухамедиулы, вернули государству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По иску прокуратуры Жетысуского района города Алматы возвращено государственное имущество стоимостью 1,2 млрд тенге.

«17 июля вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о признании сделки по реализации Республиканской школы высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта, недействительной. В суде подтвердились нарушения, выразившиеся в занижении рыночной стоимости объекта на 551 млн тенге», - говорится в сообщении.

Имуществом школы, представляющим собой 7,6 тысяч квадратных метров административных зданий, спортивных залов и других построек, а также 4,9 га земли, владело ТОО «Nomad's Land», принадлежащее аффилированным с Мухамедиулы А. лицам.