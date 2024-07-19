Принадлежащую экс-министру спортшколу в Алматы вернули государству

Республиканскую школу высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта, принадлежавшую экс-министру культуры Арыстанбеку Мухамедиулы, вернули государству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы
По иску прокуратуры Жетысуского района города Алматы возвращено государственное имущество стоимостью 1,2 млрд тенге.
«17 июля вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о признании сделки по реализации Республиканской школы высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта, недействительной. В суде подтвердились нарушения, выразившиеся в занижении рыночной стоимости объекта на 551 млн тенге», - говорится в сообщении.
Имуществом школы, представляющим собой 7,6 тысяч квадратных метров административных зданий, спортивных залов и других построек, а также 4,9 га земли, владело ТОО «Nomad's Land», принадлежащее аффилированным с Мухамедиулы А. лицам.