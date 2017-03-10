– Я бросила успешную карьеру ради человека, пообещавшего мне сказку, – говорит она. – Только на деле она обернулась басней – с моралью вместо счастливого конца.

С Мансуром девушка познакомилась на отдыхе в Анталье, где он работал гидом. Восточный красавец покорил букетами роз и комплиментами. Стремительный курортный роман продолжился и после отпуска. Вернувшись в столицу, Наташа принялась активно переписываться с возлюбленным. Через полгода виртуального общения Мансур предложил Наташе разделить с ним звезды над головой, розы в садах и тунца в Средиземном море, то есть пригласил замуж, выслав деньги на билет до городка, в котором жил.

– Мансур говорил, что обеспечен, поэтому трудиться мне больше не придется, – рассказывает Наташа. – Достаточно просто плавать в бассейне и заниматься собой. А я ведь после школы пашу как ломовая лошадь! В надежде накопить первый взнос на квартиру мне приходилось совмещать учебу с подработками.

Однако сказочная страна для Наташи обернулась трехкомнатной квартирой на окраине городка, которую девушке пришлось делить не только с мужем, но и с его родственниками – мамой и братом.

– С первого же дня свекровь радостно переложила на меня все домашние обязанности – уборку, готовку и глажку, – рассказывает Наташа. – А сама с энтузиазмом принялась обсуждать мою семейную жизнь с соседками. Сколько денег мне дал муж на покупки, для чего я ходила в парик­махерскую, какая длина у моей юбки и что я приготовила на обед. Все становилось предметом пристального внимания окружающих. В конце концов терпение Наташи иссякло, и она попросила маму выслать ей деньги на билет домой.

Трое детей, машина, непьющий и работящий муж, итальянские сапоги, отдых раз в год на море и собственный домик... где-нибудь подальше от родных пенатов. Именно так выглядела заветная мечта о семейном счастье многих женщин, озвученная Петром Тодоровским в фильме «Интердевочка». Конечно, перспектива выйти замуж за иностранца еще лет 30 назад была подобна выигрышу в лотерею. Невероятную удачу упустить было нельзя. При этом личность будущего супруга не имела почти никакого значения – пусть не слишком молод и плешив, как Эдвард Ларсен – муж «интердевочки», главное – не пьет. А там, как говорится, стерпится – слюбится. Сейчас все препятствия для осуществления подобных желаний исчезли. Да только куда-то исчезли и сами желания. Согласно статистике загсов, свадеб с иностранцами с каждым годом все меньше, чего не скажешь о разводах.

Впрочем, количество браков с иностранцами сокращается не только из-за опасений стать жертвой неудачного замужества, а еще и потому, что времена изменились. Открытость границ и глобализация изменили и девушек. Они свободно говорят на нескольких языках, у них хорошее образование. Во многом благодаря интернациональному обществу, в котором воспитывались, они хорошо осведомлены об обычаях и традициях разных стран.

– Большинство моих подруг, – рассказывает Наташа, – познакомились с бойфрендами, когда уже жили за рубежом, учились или делали карьеру.

– Некоторые из них по уровню дохода и успешности не уступают своим мужьям. Наши женщины стали более уважительно относиться к себе и более тщательно подходят к выбору спутников жизни, – считает она.

Глобализация действительно расширила границы поиска избранников, но все чаще девушки встречают их в своей стране. Ведь казахстанские мужчины за последние 25 лет тоже изменились. Многие из них сегодня зарабатывают не меньше своих зарубежных ровесников, а иные и больше. Знание языка позволяет им жить в любой точке земного шара, а общий культурный код избавляет женщин от так называемых «трудностей перевода». Другими словами, жизненные и карьерные возможности, которые открыла глобализация, позволили казахстанкам рассчитывать не только на сказочных принцев, но и на собственные силы.

– Девушки наконец поняли, что залог семейного счастья вовсе не в гражданстве, статусе, профессии или имуществе второй половины. А в желании находить общий язык, даже если он у них разный, – делится размышлениями Наташа. – А это совсем не трудно, если любишь человека. Капитаном семейного плавания все-таки должен быть мужчина. А если он играет слабую роль, от безвыходности жена вынуждена занимать его место и начинает «рулить» семейным кораблем, становится добытчиком. Таким поведением женщины унижают своих мужей и сами теряют к ним уважение. Знаю по себе.