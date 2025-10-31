Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Принц Эндрю будет лишен титулов и почестей и выселен из королевской резиденции, взамен ему предложат переехать в иное частное жилье. Решение принято на фоне скандалов и обвинений принца в связях с Эпштейном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

В заявлении говорится, что Эндрю получил официальное уведомление о необходимости отказаться от аренды своего особняка под названием Royal Lodge и переехать в альтернативное частное жилье.

Как отмечает Reuters, давление на принца Эндрю вызвано обвинениями в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Последний был осужден за сексуальные преступления, в том числе за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Принц Эндрю подозревается также в участии в изнасиловании: в этом его, в частности, обвиняла правозащитница Вирджиния Джуффре, которую в апреле нашли мертвой в ее доме в Австралии.

Ранее принц Эндрю уже был лишен военных званий, патронажа благотворительных организаций и права на обращение «Его Королевское Высочество». The Telegraph в середине октября сообщила, что принц решил добровольно отказаться от титула герцога Йоркского после давления со стороны короля.

По данным издания, младший брат короля также должен был лишиться членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании. Титул принца, однако, должен был остаться за ним по праву рождения, поскольку Эндрю — сын покойной королевы Елизаветы II.

По данным The Telegraph, решение относительно титула герцога Йоркского и ордена Подвязки было принято после серии совещаний в Букингемском дворце на фоне новых скандалов, связанных с отношениями принца с Эпштейном. Советники короля сочли необходимым принять меры, поскольку, по их оценке, могли последовать новые разоблачения.