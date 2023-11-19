Принят комплексный план развития Жанатаса

Для его реализации будет выделено свыше 652 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

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Правительство Казахстана утвердило комплексный план социально-экономического развития города Жанатас на период с 2023 по 2027 годы, сообщает Миннацэкономики.

Жанатас является одним из небольших удаленных моногородов, с градообразующими предприятиями ТОО "Казфосфат" и ТОО "Еврохим".

Основным направлением деятельности города является добыча фосфоритов.

Комплексный план разработан с целью обеспечения устойчивого развития региона и включает в себя 75 мероприятий общей стоимостью 652,3 млрд тенге.

Планируемые мероприятия разделены на пять основных блоков: планирование городской среды, реальный сектор экономики, обеспечение занятости населения, социальная и инженерная инфраструктура, экология.

В рамках блока по планированию городской среды предусмотрено создание дизайн-кода для города Жанатас.