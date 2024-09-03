Как изменится Налоговый кодекс в Казахстане

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«В проекте Налогового кодекса предлагается применение мер принудительного взыскания в зависимости от размера задолженности. Также будут исключены плановые налоговые проверки. Предусмотрено предоставление отсрочки/рассрочки при наличии задолженности в размере порядка 5 млн тенге. В целях повышения эффективности налоговых льгот, в проекте исключена часть неэффективных налоговых льгот. Будет предусмотрено отражение всех предоставленных льгот в налоговой отчетности. Предусмотрена пониженная ставка корпоративного подоходного налога 10% для экспортеров продукции высокого передела», - сказал министр.

Дополнительно будут проработаны следующие вопросы:

установление дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога;

справедливое дополнительное налогообложение дивидендов акционеров банковского сектора;

повышение эффективности налоговых льгот;

оптимизация налоговых режимов без ухудшения выгодных условий для предпринимателей;

тотальная цифровизация налогового администрирования, отказ от его карательного подхода;

внедрение механизма администрирования НДС с использованием цифрового тенге.

Новый Налоговый кодекс предлагается принять до июля 2025 года с введением в действие с 1 января 2026 года. Это даст возможность провести активную разъяснительную работу, разработать подзаконные акты и подготовить информационные системы КГД, добавил глава ведомства.