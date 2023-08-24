Приоритет – социально уязвимым

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Владимир Осипов

В области Абай планируют вернуть в собственность государства 250 тыс. га неиспользуемых и незаконно предоставленных земель сельхозназначения.

Эти и другие вопросы обсуждались на внеочередной VIII конференции филиала партии «Amanat».

В ходе встречи подведены итоги работы за 2021–2022 годы, утверж­дены дальнейшие планы, а также избраны новые составы политичес­ких советов – одного городского и девяти районных филиалов партии. В этом году составы обновились на 55%: доля молодежи составляет теперь в них 27%, женщин – 42%.

На конференции также были рассмотрены итоги реализации предвыборной программы.

– Для нас крайне важно мониторить качественное исполнение всех предвыборных обещаний. Одна из главных задач партии «Amanat» – улучшение социального положения населения, создание справедливого общества, защита прав граждан и формирование национального стандарта качества жизни, – сказал исполнительный секретарь партии «Amanat» Даулет Карибек.

По его словам, перед аманатовцами стоят задачи по построению Справедливого Казахстана, основанного на демократических принципах.

Даулет Карибек также представил партийному активу нового исполнительного секретаря областного филиала «Amanat» Сеилбека Ыскакова.

В свою очередь председатель филиала «Amanat» области Абай Куаныш Сулейменов рассказал о ходе реализации партийных проектов.

– Продолжается работа комиссии «Жер аманаты», в текущем году мы планируем вернуть в государственную собственность 250 тысяч гектаров, из которых 112 тысяч уже возвращены. В рамках проекта «Кедергісіз келешек» трудоустроены восемь выпускников вузов с особыми потребностями. Кроме того, активно работает партийный контроль, в период с 30 марта по 1 августа состоялось около 700 рейдов по мониторингу цен на продукты питания и товары народного потребления. Выявленные факты нарушений оперативно передаются в соответствующие госорганы, – сказал он.

Речь в ходе мероприятия коснулась и вопросов совершенствования молодежной политики, обеспечения студентов местами в общежитиях и создания рабочих мест.

– В этом году партия «Amanat» и Министерство труда и социальной защиты населения подписали совместный план действий, пре­дусматривающий трудоустройство 100 тысяч молодых людей. С начала текущего года по Казахстану прошло более 120 ярмарок вакансий, которые посетили более 90 тысяч человек, из них 18,6 тысячи молодых людей уже получили направления на трудоустройство. Достигнута договоренность с более чем 3 000 крупными и малыми предприятиями страны о трудо­устройстве молодежи, – рассказал исполнительный секретарь Даулет Карибек.

На встрече с аксакалами и творческой интеллигенцией области партийцы обсудили меры сохранения исторического наследия, поддержки государственного языка, развития современной литературы и восстановления историко-культурных памятников.

В этот же день исполнительный секретарь ознакомился с ходом строительства трехэтажного жилого дома в селе Калбатау Жарминского района, возводимого в рамках предвыборной программы «Amanat». Здание рассчитано на 30 квартир, ключи от которых очередники смогут получить уже в октябре этого года. Приоритет при распределении жилья будет отдан социально уязвимым семьям.

#область Абай #AMANAT #конференция

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