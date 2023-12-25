Приоритеты агропереработки

Его участники обсудили меры по повышению производительности в сельском хозяйстве, запуску новых импортозамещающих инвести­ционных проектов, а также вопросы льготного кредитования, субсидирования, проведения весенне-полевых работ и ряд других.

Было отмечено, что приоритет в ближайшие годы будет отдаваться­ проектам по переработке мяса, зерна, молока и другого аграрного сырья. В частности, продолжится масштабирование успешного опыта Северо-Казахстанской области по осуществлению крупных агропромышленных проектов, включая строительство молочно-товарных ферм и цехов по переработке молока.

Алихан Смаилов подчеркнул, что государство и дальше будет оказывать комплексную поддержку развитию сельского хозяйства. Среди ключевых целей – увеличение выпуска качественных продуктов питания, создание новых рабочих мест. Вмес­те с тем, как сообщила пресс-служба Премьер-министра, отраслевому министерству, другим уполномоченным органам дано указание по ужесточению контроля над эффективностью использования средств, выделяемых государством. Это в том числе касается разумного использования имеющихся резервов, выработки новых подходов к субсидированию, качественного отбора проектов и соб­людения встречных обязательств со стороны товаропроизводителей.

По итогам обсуждения глава Правительства дал уполномоченным госорганам ряд рабочих поручений.