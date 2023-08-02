Приостановлены лицензии трех игорных заведений в Конаеве

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Владельцы игровых автоматов занижали процент выигрыша, технологически заложенного в автоматы.

Фото: Kazpravda.kz

Владельцы 3-х игорных заведений в городе Конаев признаны виновными в нарушении законодательства, их лицензии приостановлены, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта РК.

Сообщается, что Комитет индустрии туризма МКС РК провел внеплановые проверки в отношении 4-х игорных заведений в городе Конаев. Так, по результатам проверок, в отношении трех субъектов бизнеса были возбуждены административные материалы за нарушение законодательства об игорном бизнесе.

Уточняется, что владельцы игровых автоматов не соблюдали требования по проценту выигрыша, технологически заложенного в автоматы. Согласно Закону «Об игорном бизнесе», он должен составлять не менее 95%.

«Постановлениями суда 3 субъекта игорного бизнеса были признаны виновными в совершении правонарушений, на них наложены адмштрафы в размере 300 МРП на каждого с приостановлением лицензии», – говорится в сообщении.

«Были возбуждены 7 административных дел, наложено 6 штрафов, а владелец одного зала игровых автоматов был лишен лицензии. Кроме того, чтобы усилить ответственность за нарушение закона, были разработаны поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности», – подчеркнул председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.

 

 

 

#суд #нарушения #штраф #Конаев #игровые автоматы #лицензии #выигрыш

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