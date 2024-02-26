Привлекать талантливых и инициативных

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Кайрат Табынов, ведущий научный сотрудник Международного научного центра вакцинологии, Казахского национального аграрного исследовательского университета

Считаю, что создание Совета молодых ученых при Национальной академии наук с приданием ему больших полномочий – это важное событие для всей казахстанской науки. 23 наиболее успешных молодых казахстанских ученых до 40 лет представляют разные сферы науки. Велся жесткий отбор по четырем научным направлениям, руководители которых будут создавать рабочие группы, привлекать талантливую молодежь, способствовать раскрытию их потенциала. Они не только достигли успехов на научном поприще, но и активно пропагандируют науку в социальных сетях, имеют большое число подписчиков. Мы прекрасно понимаем, что сегодня многие предпочитают короткую, емкую и интересную информацию.

фото из архива "КП"

Будут разработаны четкие критерии для отбора молодых ученых. Среди задач совета – остановить «утечку мозгов», которая имеет несколько причин. Одна из них заключается в том, что наука – низко­оплачиваемая отрасль, но сейчас она коренным образом меняется в лучшую сторону.

Профильное министерство, Фонд науки внедряют различные виды грантового финансирования несколько раз в год. Сейчас достаточно денег в науке, но не хватает молодых кадров, которые бы генерировали идеи и подавали заявки на конкурс. Надеюсь, что вскоре мы получим новых руководителей проектов в лице молодых и талант­ливых ученых. У нашей молодежи есть определенный потенциал, но ей не хватает внимания и поддерж­ки. Сегодня у государства есть понимание, что ставку надо делать на молодежь, которая придет на смену нынешнему поколению академиков.

#наука #ученые #отклик #Совет молодых ученых

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