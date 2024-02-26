Привлекать талантливых и инициативных

Будут разработаны четкие критерии для отбора молодых ученых. Среди задач совета – остановить «утечку мозгов», которая имеет несколько причин. Одна из них заключается в том, что наука – низко­оплачиваемая отрасль, но сейчас она коренным образом меняется в лучшую сторону.

Профильное министерство, Фонд науки внедряют различные виды грантового финансирования несколько раз в год. Сейчас достаточно денег в науке, но не хватает молодых кадров, которые бы генерировали идеи и подавали заявки на конкурс. Надеюсь, что вскоре мы получим новых руководителей проектов в лице молодых и талант­ливых ученых. У нашей молодежи есть определенный потенциал, но ей не хватает внимания и поддерж­ки. Сегодня у государства есть понимание, что ставку надо делать на молодежь, которая придет на смену нынешнему поколению академиков.