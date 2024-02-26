Привлекать талантливых и инициативных
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Кайрат Табынов, ведущий научный сотрудник Международного научного центра вакцинологии, Казахского национального аграрного исследовательского университета
Считаю, что создание Совета молодых ученых при Национальной академии наук с приданием ему больших полномочий – это важное событие для всей казахстанской науки. 23 наиболее успешных молодых казахстанских ученых до 40 лет представляют разные сферы науки. Велся жесткий отбор по четырем научным направлениям, руководители которых будут создавать рабочие группы, привлекать талантливую молодежь, способствовать раскрытию их потенциала. Они не только достигли успехов на научном поприще, но и активно пропагандируют науку в социальных сетях, имеют большое число подписчиков. Мы прекрасно понимаем, что сегодня многие предпочитают короткую, емкую и интересную информацию.