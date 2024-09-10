Призеров Паралимпиады встретили в аэропорту Астаны

Летние Паралимпийские игры прошли в период с 28 августа по 8 сентября

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столичном аэропорту встретили из Парижа призеров Паралимпийских игр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Сборная Казахстана завоевала на Паралимпиаде в Париже рекордное для себя количество высших наград — 9 медалей. Из них: 2 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовых. Всего было завоевано 33 лицензии в 9 видах спорта: пара легкая атлетика, пауэрлифтинг, таэквондо, настольный теннис, плавание, дзюдо, каноэ, волейбол сидя и пара пулевая стрельба.

«Я благодарю всем за то, что проявляете к нам такое уважение и внимание. Это достижение посвящаю Казахстану! Эта победа общая для всех нас. За ней стоит большой труд. Огромное спасибо нашим тренерам. Наша сборная пошла на соревнования как одна семья и одержала победу», — отметила чемпионка Паралимпийских игр Акмарал Науатбек.

Историческое выступление казахстанцев на Паралимпиаде прокомментировал и главный тренер сборной по парадзюдо Жандос Киянов.

«Паралимпийские игры — важнейшие соревнование четырехлетия. Все команды пришли с сильной подготовкой. Все наши спортсмены мечтали получить золото. В целом мы довольны выступлением команды. Акмарал вошла в историю Казахстана как первая спортсменка, завоевавшая золото Паралимпиады в этом виде спорта. Другие наши спортсмены завоевали серебряные и бронзовые медали. Думаю, это большое достижение казахского пара дзюдо», — сказал главный тренер сборной по пара дзюдо Жандос Киянов.

«Хотим выразить огромную благодарность всем казахстанцам за поддержку. Она нам всем очень помогла в соревнованиях. Мы очень счастливы!» — сказал серебряный призер Паралимпийских игр по пара дзюдо Ергали Шамей.

Напомним, в Паралимпийских играх приняли участие 5 спортсменов спортивного клуба «Елорда» по 3 видам спорта:

1. пара дзюдо (-48 кг) Акмарал Науатбек, 1 место,

2. пара дзюдо (-73 кг) Ерали Шамей, 2 место,

3. пара дзюдо (-90 кг) Арстанбеков Бауыржан,

4. стрельба по взятке Алиева Севда, 12 место,

5. пара плавание Далиев Сиязбек, 7 место.

Летние Паралимпийские игры прошли в период с 28 августа по 8 сентября 2024 года.