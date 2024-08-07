Призеры Парижской Олимпиады вернулись Казахстан

Спортсменов в аэропорту Алматы торжественно встретили родные, представители СМИ, друзья и деятели спорта

Фото: пресс-служба НОК РК

Сотни болельщиков приветствовали в алматинском аэропорту Наримана Курбанова, Александра Ле и Ислама Сатпаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Нариман Курбанов завоевал «серебро» в упражнении на коне на Олимпийских играх в Париже.

А Александра Ле и Ислам Сатпаев завоевали «бронзовые» медали, принеся Казахстану первую медаль по стрельбе с 1996 года.

Отметим, ранее новый терминал международного аэропорта Алматы впервые столкнулся с таким наплывом встречающих. Ажиотаж в воздушной гавани был вызван встречей олимпийской сборной РК по дзюдо, которая добилась исторического успеха во Франции, принеся Казахстану золотую и бронзовую награды главных летних стартов четырехлетия.