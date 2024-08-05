«Я ставил перед собой одну цель – занять первое место»: Елдос Сметов

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Новый терминал международного аэропорта Алматы впервые столкнулся с таким наплывом встречающих. Ажиотаж в воздушной гавани был вызван встречей нашей олимпийской сборной по дзюдо, которая добилась исторического успеха во Франции, принеся Казахстану золотую и бронзовую награды главных летних стартов четырехлетия.

Появление олимпийского чемпиона Парижа-2024 Елдоса Сметова и бронзового призера летних Игр Гусмана Кыргызбаева было встречено продолжительными овациями.

Напомним, что наш олимпионик Елдос Сметов выступал в категории до 60 кг и сумел в напряженной борьбе завоевать золотую медаль Олимпиады. Особого накала борьба достигла в финальной схватке, где Елдосу противостоял хозяин татами, представитель Франции Лука Мхеидзе. Но зрительская поддержка не помогла спортсмену с грузинскими корнями, и он на этот раз получил лишь «серебро». Кстати, потом он все же взял «золото», но уже в командных состязаниях.

Елдос же, победив в Париже, принес в копилку сборной страны и первую в истории казахстанского дзюдо золотую медаль Олимпийских игр. Причем это была уже его третья попытка завоевать награду высшей пробы. До этого он в 2016 году стал серебряным медалистом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и в 2020-м – бронзовым призером в Токио (Япония). Кроме этого, он собрал чемпионские титулы на чемпионатах мира и Азии, а также Азиатских играх и получил звание мастера спорта Республики Казахстан международного класса.

Ему с детства в семье прививали лидерские навыки. Елдос отмечает: «Участвуя в турнирах, я ставил перед собой одну цель – занять первое место, поднять флаг Казахстана и исполнить наш гимн. Много людей поддерживали и верили в меня, и мне было бы стыдно не оправдать их надежды и приехать домой без медали».

Выражая слова благодарности родным и близким, тренерам за наставничество, а болельщикам за проявленное внимание, Елдос Сметов обратил внимание на то, что развитие спорта в стране происходит благодаря поддержке государства, а также большому вкладу спонсоров.

– Большой спорт начинается с малого. Это воспитание молодых ребят по всей стране и их обучение спортивному мастерству. Хочу выразить благодарность компании ERG за ее вклад в развитие дзюдо. Эта компания выделяет немалые средства как на развитие спортивного движения в столице Казахстана, так и в регионах республики, – подчеркнул он.

– Поддержка дзюдо – это не просто финансовые вложения в развитие спортсменов, это вклад в воспитание нового поколения, развитие общества и страны, – в свою очередь отметил главный тренер мужской сборной Казахстана по дзюдо Нурбол Сулейменов, который также поблагодарил компанию ERG за поддержку спорта.

– Впервые за историю независимого Казахстана наш дзюдоист завоевал золотую медаль. Это результат многолетней работы со стороны государства и Федерации дзюдо. Я думаю, что победы наших дзюдоистов дадут новый импульс для массового развития этого вида спорта в стране, – сказал, комментируя выступление спортсменов в Париже, вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев.

В этот день Елдоса Сметова в аэропорту встречали его семья, родители, родственники и друзья.

– Мы привыкли к его победам – ведь он с малых лет становился чемпионом на различных турнирах. Мне все звонят и спрашивают, какие у вас ощущения и чувства? Я же говорю: мы уже привыкли. Он всегда возвращается с медалями – с Олимпиад, первенств мира и Азии, при этом чаще всего с чемпионскими наградами.

С Елдоса берут пример и другие члены семьи – дети и внуки. По его стопам идут также родственники и знакомые. Внуки успешно занимаются дзюдо, на соревнованиях занимают хорошие места. Ждем, что тоже станут олимпийскими чемпионами. У них все впереди и им есть на кого равняться. У Елдоса не было возможности побывать в родительском доме перед отъездом в Париж, поэтому все напутствия мы ему давали по телефону. Супруга, как мать, благословила на победу, я также был уверен в его силах и пожелал ему успеха в достижении цели, – говорит отец чемпиона Бактыбай Сметов.

Отметим, что Елдос Сметов представляет физкультурно-спортивное общество «Динамо», а его товарищ по команде Гусман Кыргызбаев – спортивный клуб армии.