Признак большого доверия

Экономика
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Алтынай Муканова, руководитель по сотрудничеству с Российской Федерацией АО «НК «Kazakh Invest»

Российская Федерация является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.

фото из архива "КП"

По итогам 2022 года Россия вошла в десятку лидеров по объему инвестиций (5-е место), инвестировав около 1,52 млрд долларов. В целом за последние 18 лет инвестиции из РФ превысили 20 млрд долларов, причем только за последние два года их было вложено около 3,5 млрд долларов. В свою очередь объем казахстанских инвестиций достиг 6 млрд долларов.

Развивается промышленная кооперация, представленная 143 проектами на сумму свыше 33 млрд долларов (более 31,5 тыс. рабочих мест). Из них 140 проектов осуществляются на территории Казахстана.

Вполне логична активизация экономического сотрудничества в сфере транспорта, логистики, энергетики и промышленной кооперации. Двусторонняя торговля также успешно развивается, но при этом Казахстан не нарушает санкционного режима. Мы учитываем риски вторичных санкций, это хорошо понимают и наши российские партнеры.

За первое полугодие российские инвестиции в экономику Казахстана составили более миллиарда долларов, что на 20% выше соответствующего прошлогоднего периода.

Взаимодействие осуществляется практически во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, инфраструктуре. Успешно развивается сборочное производство тракторов и комбайнов ведущих российских компаний (Ростсельмаша, Санкт-Петербургского тракторного завода). Большим спросом у казахстанских фермеров пользуются такие модели, как Vector, Acros, «Кировец».

Казахстан обеспечивает спрос на сельхозтехнику путем предос­тавления фермерам льготного кредитования и лизинга. В ближайшее время в машинострои­тельной сфере мы поэтапно переориентируем меры государственной поддержки с крупноузловой на мелкоузловую сборку с созданием смежных производств.

Для дальнейшего поступательного сотрудничества в этом направлении нашим странам важно сделать акцент на повышении производительности труда, локализации импортных комплектующих и создании продуктивных рабочих мест.

В рамках форума межрегио­нального сотрудничества планируется подписание ряда коммерческих документов. Это меморандумы о сотрудничестве и реализации трех проектов – по производству хлебобулочных изделий длительного хранения ОАО «Хлебпром» стоимостью 78 млн долларов, выпуску котлов ООО «Омский завод инновационных технологий» (17 млн долларов), производству подъемно-транспортного оборудования ГК «Уралкран» (4 млн долларов).

Такая динамика стала возможной благодаря положительным тенденциям в промышленной кооперации. В Казахстане уже успешно работают российские ведущие компании, такие как «Еврохим», «Лукойл», «ЭФКО», «Татнефть» и другие. Это признак большого доверия к Казахстану и свидетельство того, что в республике уделяется особое внимание улучшению инвестиционного климата.

#сотрудничество #производство #инвестиции #РФ #РК

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